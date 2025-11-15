Zima sa blíži a váš kotol nie je pripravený? TIETO rady môžu znížiť vaše účty aj zvýšiť komfort

LONDÝN - Prichádzajú chladnejšie dni a starý kotol môže byť tichým „žrútom peňazí“. Prečítajte si, na čo si dať pozor pred zimou, ako pripraviť kotol, kedy zvážiť výmenu a aké jednoduché úpravy môžu priniesť citeľné úspory.
Prichádzajú chladnejšie dni a starý kotol môže byť tichým „žrútom peňazí“. Ak účty za kúrenie rastú bez zjavnej príčiny, kotol vydáva podozrivé zvuky alebo sa neustále znižuje tlak, ide o jasný signál, že je čas na servis alebo výmenu. Priemerná životnosť kotlov je zvyčajne 10 až 15 rokov, po tomto období klesá ich účinnosť a prevádzka sa stáva drahšou.
Kontrola kotla a radiátorov
Pred zimou odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu priniesť citeľné úspory a zlepšiť komfort vykurovania. Prvým krokom je kontrola samotného kotla a radiátorov. Odstránenie usadenín a chemické prepláchnutie systému dokáže výrazne zlepšiť cirkuláciu vody a rovnomernosť vykurovania. Ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, oplatí sa zvážiť aj inštaláciu filtra alebo zmäkčovača vody, čo predĺži životnosť zariadenia.
Spotreba energie sa zníži
Rovnakú pozornosť si zaslúži správne nastavenie termostatu a regulácie vykurovania. Správne dimenzované a naladené regulátory dokážu znížiť spotrebu energie a zlepšiť tepelný komfort v dome. Odborníci dôrazne odporúčajú aj pravidelný ročný servis registrovaným technikom, ktorý predchádza poruchám, minimalizuje náklady a predlžuje životnosť kotla.
Vďaka správnej príprave kotla na zimu sa radiátory zohrievajú rýchlejšie, hluk zariadenia klesá a účty za energiu môžu byť citeľne nižšie. Kombinácia údržby, moderného regulátora a pravidelných kontrol znamená bezpečné, efektívne a komfortné vykurovanie, ktoré vydrží celé roky. Aj malé kroky, ako kontrola tlaku, čistenie filtra či preplach systému, môžu priniesť veľký rozdiel v prevádzke kotla a v celkových nákladoch domácnosti.