Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

PARÍŽ/CANBERRA - Stačí jeden záblesk pohybu a je po všetkom. Nové spomalené zábery zachytili, ako nepredstaviteľne rýchlo a rozmanito útočia rôzne druhy jedovatých hadov. Vedci vôbec po prvýkrát sledovali, čo sa deje v zlomku sekundy, počas ktorého príde smrtiaci úder. Výsledky ich šokovali.

Ukázalo sa, že útoky jedovatých hadov sú oveľa rozmanitejšie, než si odborníci doteraz mysleli. Potvrdil to výskumný tím z francúzskej spoločnosti VenomWorld v spolupráci s Monash University v Austrálii, ktorého zistenia publikovali na portáli EurekAlert. Vedci zaznamenali 36 druhov hadov pomocou špeciálnej vysokorýchlostnej techniky, ktorá umožnila ich pohyb úplne spomaliť.

Získané zábery odhalili rozdiely, aké doteraz nikto nevidel – hadí útok totiž trvá menej ako sekundu, a preto ho voľným okom nemožno presne pozorovať. „Niektoré druhy sú omnoho pružnejšie, než by si ľudia mysleli,“ vysvetlil evolučný biológ Anthony Herrel z Parížskeho prírodovedného múzea, ktorý sa na výskume podieľal.

Človek ani nedokáže zareagovať

Vedci sledovali tri čeľade hadov: zmijovité (Viperidae), korálovcovité (Elapidae) a užovkovité (Colubridae). Väčšina skúmaných druhov patrila medzi zmije – predátory, ktoré čakajú bez pohnutia, kým sa korisť priblíži, a potom zasiahnu v čase kratšom než 100 milisekúnd. To je oveľa rýchlejšie, než dokáže zareagovať človek či akýkoľvek iný cicavec. „Niektoré zmije sú skutočne rýchlejšie než reflex úľaku u cicavcov,“ vysvetlil biolog Alistair Evans. „Korisť je zasiahnutá skôr, než sa vôbec stihne pohnúť.“

Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou Prečítajte si tiež

Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou

Zuby im dorastú

Zpomalené zábery navyše po prvýkrát ukázali, ako si hadi po uhryznutí upravujú polohu zubov – a dokonca si niekedy jeden z nich zlomia. Nový im však čoskoro dorastie. Zatiaľ čo zmije korisť po uhryznutí väčšinou okamžite pustia, kobra či taipan sa zakusnú a jed do obete pomaly „napumpujú“ opakovaným stiskom. Bojga stromová (Boiga dendrophila), zástupca užovkovitých, má zase inú taktiku – najprv korisť roztrhne a až potom do rany vpustí jed.

Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva Prečítajte si tiež

Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva

Unikátny výskum priniesol množstvo nových poznatkov a podľa vedcov ide o najrozsiahlejšie porovnanie hadích útokov vôbec. Ako dodal Evans, teraz konečne vidíme, ako tieto smrtiace zbrane fungujú v reálnom čase – a prečo hadi dokázali prežiť na Zemi tak neuveriteľne dlho.

Viac o téme: HadReflexZáberyútok VedaSpomalené zábery
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti
Vedci v šoku: Mužské
Vedci v šoku: Mužské prirodzenie RASTIE rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Varujú, to NIE JE dobrá správa
Zaujímavosti
Zabudnite na zázračné tabletky!
Zabudnite na zázračné tabletky! TENTO nenápadný zvyk mení zdravie miliónov ľudí: Odborníci potvrdili, to NAOZAJ funguje!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Správy
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Tenis
Lipták musel urobiť zmeny, do Cordoby Kužmová, Vargová i Okáľová
Lipták musel urobiť zmeny, do Cordoby Kužmová, Vargová i Okáľová
Šport

Domáce správy

minister životného prostredia Tomáš
Program Obnov dom pokračuje aj budúci rok: Doteraz pomohol tisícom domácností
Domáce
EXKLUZÍVNE IDENTITA ženy z vraždy
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
Domáce
Tri zrážky áut s chodcami v Prešovskom kraji za jediný deň: Polícia obvinila dvoch vodičov
Tri zrážky áut s chodcami v Prešovskom kraji za jediný deň: Polícia obvinila dvoch vodičov
Kežmarok

Zahraničné

Fialova vláda podáva demisiu:
Fialova vláda podáva demisiu: Premiér ju odovzdá prezidentovi Pavlovi
Zahraničné
Na sociálnych sieťach rastie
Na sociálnych sieťach rastie nostalgia po diktátorovi Francovi: Odborníci varujú pred zavádzaním
Zahraničné
Izrael sprísňuje režim na
Izrael sprísňuje režim na hranici s Egyptom: Dôvodom je pašovanie zbraní dronmi
Zahraničné
Analýza DNA potvrdila: Telá
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov
Zahraničné

Prominenti

Candice Swanepoel
Krásna modelka vie, ako potešiť fanúšikov: Na najnovších záberoch predviedla dokonalú figúru v plavkách!
Zahraniční prominenti
FOTO Fotohádanka
FOTOHÁDANKA Spoznávate týchto mladíkov? Dnes patria medzi NAJVÄČŠIE hviezdy slovenského herectva!
Domáci prominenti
Chris Martin
Špekulácie silnejú: Frontman (48) skupiny Coldplay má randiť so slávnou herečkou (29)!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka (†81), výnimočný vzťah mala s týmto mužom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jericho - najstaršie obývané
Jericho - najstaršie obývané a najnižšie položené mesto sveta
dromedar.sk
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Zaujímavosti
Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky

Šport

Rakúsko – Slovensko: Online prenos z prvého zápasu Nemeckého pohára 2025
Rakúsko – Slovensko: Online prenos z prvého zápasu Nemeckého pohára 2025
Reprezentácia
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Tipsport liga
V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
Reprezentácia
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
Liga majstrov

Auto-moto

NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy

Technológie

Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Technológie
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Android
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Bezpečnosť

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najsexi muži sveta naprieč rokmi: Čo na adresu svojho titulu prezradili John Krasinski, Brad Pitt, Patrick Dempsey, Chris Hemsworth či ďalší?
Zahraničné celebrity
Najsexi muži sveta naprieč rokmi: Čo na adresu svojho titulu prezradili John Krasinski, Brad Pitt, Patrick Dempsey, Chris Hemsworth či ďalší?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
IDENTITA ženy z vraždy
Domáce
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Analýza DNA potvrdila: Telá
Zahraničné
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
Smer-SD reaguje na rozhodnutie
Domáce
Smer-SD reaguje na rozhodnutie KDH: Odkaz plný výsmechu! TOTO si myslia o spolupráci s progresívcami

Ďalšie zo Zoznamu