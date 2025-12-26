Meteorológovia varujú pred silným vetrom: Platí výstraha prvého stupňa!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH)
BRATISLAVA - Na horách na severe Slovenska sa môže v piatok vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od 15.00 h predbežne do soboty (27. 12.) 3.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. „Na horách sa vo vysokých polohách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)