DRÁMA okolo hviezdy detského seriálu: Kolega mu chcel pomôcť, skončilo to FIASKOM!

LOS ANGELES -Svetové médiá v uplynulých dňoch obletela šokujúca správa o tom, že niekdajšia detská hviezda - Tylor Chase (36) padol na dno a je z neho bezdomovec. Na to okamžite zareagoval jeho bývalý kolega Daniel Curtis Lee a zabezpečil, aby vianočné sviatky nestrávil na ulici. Jeho dobrý skutok sa však skončil fiaskom!
Daniel sa rozhodol, že Tylora dostane z ulice aspoň na pár nocí. Zaplatil mu motelovú izbu, aby mal kde prespať počas silných dažďov, ktoré sa hnali Kaliforniou. Lenže netrvalo dlho a prišla studená sprcha.
Už niekoľko hodín po Tylorovom ubytovaní kontaktoval Daniela manažment motela s desivými správami. Dvere izby zostali dokorán otvorené, chladnička bola prevrátená a mikrovlnka skončila vo vani. Izba bola podľa všetkého úplne devastovaná.
Herec Daniel Curtis Lee sa so smutnou aktualizáciou podelil na sociálnych sieťach práve na Štedrý deň. Priznal, že hoci to myslel dobre, rodina Tylora Chasea ho vopred varovala. Ich skúsenosti s jeho ubytovaním v hoteloch vraj nikdy neskončili dobre. Daniel teraz otvorene priznáva, že veril, že tentoraz to bude iné - mýlil sa.
Herec, ktorý kvôli Tylorovi cestoval približne 80 kilometrov z Los Angeles do Riverside, zároveň kritizuje systém pomoci v Kalifornii. Podľa neho je natoľko nefunkčný, že ľuďom v akútnej núdzi je extrémne ťažké reálne pomôcť.
Zaujímavosťou je, že herec zo série Mighty Ducks Shaun Weiss mal pre Tylora pripravené miesto v rehabilitačnom centre San Clemente. Tylor však ponuku zatiaľ odmieta. Celá situácia pôsobí beznádejne a Daniel napokon priznáva krutú realizu - ak sa má Tylorov život zmeniť, bude to musieť chcieť predovšetkým on sám.