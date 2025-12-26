Zuby sú postrachom Slovákov: Ničí ich chudoba a Česi padli ešte hlbšie, zubári ukazujú na odstrašujúcu štatistiku!

BRATISLAVA - Ruku na srdce. Kedy ste boli naposledy u svojho stomatológa na preventívnej prehliadke? Viacero ľudí na Slovensku by na túto otázku odpovedalo buď s dlhým zamyslením, alebo by odpovedalo negatívne. Starostlivosť o chrup je pritom vážnym problémom aj pri nových generáciách a problém sa zďaleka netýka len Slovenska. Dokonca, naši českí bratia sú na tom z hľadiska prevencie ešte horšie.
Na rozsiahly problém, týkajúci sa chrupu Slovákov a ďalších Európanov, upozornila verejnoprávna STVR. Dobré slovo na súčasný stav nenachádza ani prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Vrásky na čele robí aj štatistika Eurostatu za rok 2024, podľa ktorej má vyše 4,5 percenta ľudí od 16 a viac rokov neuspokojenú potrebu zubného ošetrenia.
To dáva do popredia smutnú, no reálnu skutočnosť. Skoro každý dvadsiaty Európan má problém s vyhľadaním zubára, no z rôznych (aj ekonomických) dôvodov sa k nemu nedostal. Tu nie sú výnimkou ani Slováci, kde sa ceny zákrokov vyšplhali do závratných výšin.
Druhým problémom môže byť nedostupnosť zubných lekárov v tom-ktorom regióne. "Tam, kde je menej zubných lekárov, môžu byť dlhšie čakacie doby," povedal pre STVR Moravčík. Vo väčšine krajín EÚ navyše nie sú tieto vyšetrenia ani úplne kryté zo zdravotného poistenia.
Naši susedia to majú ešte horšie
Slováci však v tomto rebríčku dostupnosti zubárov nie sú na najhorších priečkach. Eurostat totiž potvrdil, že u nás ide o 2-percentnú neuspokojenú potrebu zubného vyšetrenia. "Slovenská republika je v tej lepšej polovici. Dokonca sme na tom lepšie ako Česká republika, kde sú to 3,3 percentá," spresnil Moravčík.
V Česku sa pritom na zubné lekárstvo z verejného zdravotného poistenia vynakladá viac prostriedkov, ako u nás. "Slovenská komora zubných lekárov aj zubní lekári vnímame, že je tu skupina obyvateľstva, ktorá môže mať problémy s dostupnosťou s ohľadom na cenu, nakoľko je tam spoluúčasť pacienta," objasnil Moravčík.
S preventívkami sa v roku 2024 nedostali ani na úroveň spred covidu
"Po zrušení benefitov, ktoré sa čiastočne v dnešnej dobe už vracajú, k nám väčšinou chodia pacienti, ktorí boli zvyknutí chodiť. Nezvyšuje sa ale počet preventívnych prehliadok, ktorý v roku 2024 nedosiahol ani výšku predcovidového obdobia. Menej ako 50 percent ľudí chodí na preventívne prehliadky," spresnil smutné fakty Moravčík.