Libanon pod paľbou: Izrael podnikol sériu útokov na ciele hnutia Hizballáh, zasiahol aj sklady so zbraňami

JERUZALEM - Izraelská armáda v piatok podnikla sériu útokov na ciele hnutia Hizballáh v Libanone, medzi ktoré patrili sklady so zbraňami a výcvikový komplex. Informuje o tom agentúra AFP.
„Bolo zasiahnutých viacero skladov zbraní a infraštruktúry teroristov, ktoré Hizballáh využíval na prípravu teroristických útokov proti štátu Izrael,“ uviedla armáda. Tvrdenia sa zatiaľ nepodarilo overiť. Útoky prichádzajú napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac ako ročné boje medzi Izraelom a Hizballáhom. Napriek tomu Izrael pokračuje v úderoch v Libanone a udržiava vojenské jednotky v piatich strategických oblastiach. Od začiatku prímeria si tieto útoky vyžiadali viac než 340 obetí na životoch.
Armáda zasiahla Libanon aj v predchádzajúcich dňoch. Vo štvrtok oznámila, že počas náletu zabila člena elitných iránskych jednotiek Kuds, ktorého obviňovala z plánovania útokov proti Izraelu. Pod tlakom Spojených štátov sa Libanon zaviazal odzbrojiť Hizballáh. Odzbrojovanie v oblasti južne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od hranice s Izraelom, plánuje libanonská armáda dokončiť do konca roka. Izrael viní Hizballáh z opätovného zbrojenia, zatiaľ čo samotné hnutie odmietlo výzvy na odovzdanie zbraní.