Spor o Popolušku pokračuje: Syn Šafránkovej žiada finančnú kompenzáciu! Trávníček vyjednáva o niečom inom

PRAHA - Kultová rozprávka Tri oriešky pre Popolušku je najslávnejšou rozprávkou všetkých čias. Rodina zosnulej herečky Libuši Šafránkovej (†68) pokračuje v súdnom procese s nemeckým zámkom Moritzburg.
Vianoce bez rozprávky Tri oriešky pre Popolušku si už nedokážeme predstaviť. Je to fenomén, ktorý na obrazovkách skrátka nemôže chýbať. Aj televízie sa o ňu bijú, pretože je zárukou istoty, ktorú divák neodmieta. Rovnakú popularitu má v Nemecku, kde na zámku Moritzburg zriadili výstavu k tejto rozprávke. Len minulý rok, kedy Tri oriešky pre Popolušku oslavovali 50 rokov od natáčania, expozíciu na Moritzburgu videlo 134 tisíc návštevníkov! Zámok však však v minulých rokoch výstavu o kultovej rozprávke doplnil o expozíciu o hlavnej predstaviteľke Libuši Šafránkovej († 68), ktorá obsahovala aj snímky zo súkromia slávnej herečky. Boli to napríklad aj suveníry s tvárou herečky. Zámok však nežiadal povolenie a rodina sa teraz súdi, píše denník Aha.cz.
Jej syn Josef Abrhám (48) mladší žiada od zámku finančnú kompenzáciu. „Všetko prebiehalo bez akejkoľvek konzultácie s pánom Abrhámom mladším, ktorý je nositeľom osobnostných práv po svojej mŕtvej matke,“ pripomína advokát rodiny Aleš Rozehnal, ktorému sa podarilo dosiahnuť, že tento rok na Moritzburgu otvorili výstavu len o natáčení rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, ktoré sa tam v prvej polovici 70-tych rokov oskutočnilo. Expozícia o živote Šafránkovej, ktorej súčasťou mali byť aj jej snímky zo súkromia, už nie sú súčasťou výstavy.
Aj napriek tomu, že Abrhám mladší a jeho právnik mali mať v minulosti dôkazy o tom, že na zámku vystavovali tiež fotografie zo súkromia Šafránkovej, Moritzburg sa slovami vedenia bráni. „Nevystavujeme žiadne súkromné fotografie, pretože vieme, že ona sama bola hanblivá. Platí, že by sme radi synovi pani Šafránkovej výstavu ukázali a povedali mu, čo je našim cieľom.“
Naopak princ Pavel Trávníček (74) je s vedením zámku zadobre. Dokonca vyjednáva o tom, aby na ňom v rámci výstavy predávali jeho pamäti. „Ja s tým problém nemám, bol som o pokračovaní tejto expozície informovaný, boli sme sa tam dokonca s manželkou a synom pozrieť a je to veľmi pekne urobené,“ povedal Trávníček.
