Policajti neverili vlastným očiam: Za volantom sedelo len 12-ročné dieťa! Ďalší neplnoletý narazil do stromu

KOŠICE – Vianočné sviatky prinášajú viac voľného času, no aj rizikové správanie. Policajti v Košickom kraji počas uplynulých hodín riešili dva mimoriadne nebezpečné prípady, keď za volant osobných áut sadli deti. Obe situácie sa skončili bez vážnych zranení, no následky mohli byť fatálne.
Prvý prípad sa odohral na ceste I/16 medzi obcou Plešivec a mestom Rožňava. Za volant vozidla Audi si sadol len 12-ročný chlapec, ktorý nemal vodičské oprávnenie. Jeho jazda sa skončila priamo v Rožňave, kde ho zastavila policajná hliadka.
Druhý incident bol ešte nebezpečnejší. Na ceste medzi obcami Jenkovce a Záhor v okrese Sobrance šoféroval vozidlo BMW 15-ročný chlapec. Podľa polície chcel zrejme zapôsobiť na neplnoletú dievčinu, ktorú vzal na jazdu. Počas nej si všimol policajnú hliadku, nezvládol riadenie a s autom narazil do stromu.
V oboch prípadoch sa našťastie nikto vážne nezranil a nebol potrebný pobyt v nemocnici. Policajti však upozorňujú, že išlo len o šťastie a situácia sa mohla skončiť oveľa horšie. Sadnúť si neplnoletý za volant podľa nich nie je hra, ale skutočný hazard so životom – vlastným aj cudzím.
Polícia zároveň apeluje na rodičov, aby venovali pozornosť aj zdanlivo banálnym detailom. Kľúče od auta by mali byť uložené na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.