Keď sláva nevonia: 10 známych tvárí, ktoré si nepotrpia na hygienu!

LOS ANGELES - Hollywood je synonymom krásy, luxusu a dokonalého imidžu. Realita zo zákulisia však občas ukazuje, že ani filmové hviezdy nie sú imúnne voči kritike – tentoraz nie za herecké výkony, ale za osobnú hygienu. Niektoré celebrity sa totiž vedome vzdali bežných návykov, či už z ekologických dôvodov, presvedčenia alebo jednoducho z pohodlnosti. Ich kolegovia na to však nezabudli a občas sa o svoje skúsenosti podelili verejne. Rebríček 10 známych tvári zverejnil portál Daily mail.
Brad Pitt: Rýchlovka namiesto sprchy
Herec, ktorý je dlhé roky považovaný za sexsymbol, má k hygiene pomerne praktický prístup. Podľa jeho kolegu Eliho Rotha, Brad Pitt tvrdí, že pri starostlivosti o šesť detí nemá čas na dlhé sprchovanie. Vraj si vystačí s detskými obrúskami a rýchlym „očistením“ v podpazuší. Hoci jemu to stačí, ľudia okolo na pľaci to môžu vnímať trochu inak.
Shailene Woodley: Príroda na prvom mieste
Herečka je známa svojím extrémne ekologickým životným štýlom. Používa vlastnoručne vyrobenú kozmetiku a namiesto parfumov volí esenciálne oleje. Tie sú však natoľko výrazné, že si na ne posťažovali nielen kolegovia, ale aj módni návrhári, ktorí jej požičiavali šaty. Herec Miles Teller navyše priznal, že jej dych počas bozkávacích scén pripomínal morské riasy z výživových doplnkov.
Matthew McConaughey: Bez dezodorantu celé desaťročia
Matthew McConaughey sa netají tým, že dezodoranty nepoužíva už viac než tridsať rokov. Je presvedčený, že jeho prirodzená vôňa je príjemná – a tvrdí, že ženy mu to vraj často potvrdzujú. Počas nakrúcania filmu Mačacie zlato sa ho jeho kolegyňa Kate Hudson snažila jemne naviesť aspoň k používaniu prírodného soľného kryštálu, no herec túto radu s úsmevom odmietol.
Jennifer Lawrence: Úprimnosť až za hranou
Oscarová herečka je známa svojou spontánnosťou a zmyslom pre humor. V rozhovoroch bez zábran priznala, že si po použití toalety nie vždy umýva ruky. Jej kolegovia z filmovej série Hunger Games sa zas vyjadrili k jej výraznému dychu. Jennifer to však berie s nadhľadom – pred bozkávacími scénami si vraj zámerne dáva cesnak alebo tuniaka, aby si z kolegov trochu vystrelila.
Leonardo DiCaprio a Robert Pattinson: Menej vody, viac sťažností
Leonardo DiCaprio, známy aktivista za ochranu životného prostredia, obmedzuje sprchovanie a nepoužíva dezodoranty, aby šetril vodu. Podobný prístup má aj Robert Pattinson, ktorý priznal, že si dokáže neumývať vlasy celé týždne. Počas nakrúcania ságy Twilight sa však podľa viacerých zdrojov jeho kolegovia na nepríjemný pach netajili sťažnosťami.