Nemecko sa v blízkej budúcnosti nezapojí do Medzinárodných stabilizačných síl pre Gazu

nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul
nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul (Zdroj: TASR/Yavuz Ozden/DIA Photo via AP)
BERLÍN - Nemecko sa v dohľadnej budúcnosti nezapojí do Medzinárodných stabilizačných síl (ISF), ktoré sú súčasťou mierového plánu pre Pásmo Gazy. Vyhlásil to nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatkovom rozhovore pre agentúru DPA.

„Mnoho ľudí si nedokáže predstaviť, že by nemeckí vojaci robili niečo také v tejto konkrétnej oblasti,“ poznamenal Wadephul. Berlín je však podľa šéfa diplomacie pripravený zohrať konštruktívnu úlohu v štruktúrach vyplývajúcich z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, napríklad v takzvanej Rade mieru. Nemecko ale zatiaľ nedostalo oficiálne pozvanie na účasť v takomto orgáne, ktorý by mal byť prechodnou správou pásma.

Minister zároveň vyzval na urýchlený prechod do druhej fázy 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tá počíta s odzbrojením palestínskeho hnutia Hamas a so zriadením ISF. „Bolo by dôležité, aby sa to všetko mohlo začať čo najskôr,“ zdôraznil nemecký minister.

Zároveň varoval pred tým, aby sa súčasné rozdelenie Pásma Gazy – na časť kontrolovanú izraelskou armádou a na oblasť, kde čoraz viac posilňuje Hamas – stalo trvalým stavom. Wadephul však pripustil, že realizácia celého mierového plánu bude zložitá a vyžiada si čas. Podľa jeho slov sa treba pripraviť na to, že pôjde o dlhodobý proces.

Viac o téme: NemeckoGazaPásmo GazaJohann WadephulMedzinárodné stabilizačné sily
