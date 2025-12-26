Neuveriteľný experiment: Hudobník tvrdí, že naučil hrať CHOBOTNICU na klavír! Odborníci to spochybňujú

ŠTOKHOLM - Mladý hudobník zo Švédska sa rozhodol posunúť hranice možného. Tvrdí, že po mesiacoch tréningu naučil chobotnicu hrať na klavíri. Vedci však jeho nadšenie krotili a upozorňujú, že realita môže byť oveľa prozaickejšia.
Švédsky hudobník Mattias Krantz si vytýčil nezvyčajný cieľ, naučiť chobotnicu hrať na klavíri. Ako ideálne zviera si ju vybral pre jej početné chápadlá, ktorými dokáže ovládať klávesy. Chobotnica menom Takoyaki, skrátene Tako, pochádza z Portugalska a postupne si zvykala na klaviatúru umiestnenú v akváriu.
Začiatky boli náhodné, klávesy brala skôr ako hračku, informuje na svojom webe The Washington Post. Krantz skúšal rôzne metódy, od symbolov na klávesoch až po vibrácie zvuku. Zlom nastal, keď si uvedomil, že chobotnica reaguje najmä na pohyb. Pomocou drôtov jej začal klávesy „ukazovať“ a neskôr využil aj odmeňovanie jedlom.
Správny tón, potrava sa priblížila
Rozhodujúcim momentom bola priehľadná trubica s krabom. Keď Tako zahrala správny tón, potrava sa priblížila. Postupne sa tak naučila stláčať konkrétne klávesy a podľa Mattiasa dnes zvládne zahrať niekoľko tónov, ktorými ho občas doprevádza pri hre na gitare.
Odborníci však zostávajú skeptickí. Podľa morskej biologičky Jenny Hofmeisterovej chobotnica v skutočnosti hudbu nevníma, len sa naučila, že manipulácia s klávesmi vedie k odmene. Ide o bežný princíp učenia, nie o skutočné hudobné schopnosti. Naučiť chobotnicu vnímať rytmus či tempo je podľa vedcov prakticky nemožné. Napriek tomu Krantz verí, že jeho experiment má zmysel. Čas však hrá proti nemu – chobotnice sa totiž len zriedka dožívajú viac než dvoch rokov a Tako má dnes približne štrnásť mesiacov.