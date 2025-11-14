BIZARNÁ jazda francúzskeho dôchodcu: Chcel ísť len na kontrolu, namiesto toho skončil v hoteli na Balkáne!

PARÍŽ - Mal to byť len krátky výlet k lekárovi. Namiesto toho sa zmenil na neuveriteľnú jazdu cez pol Európy. Francúz (85) sa vybral na vyšetrenie do susedného mesta – no zablúdil tak, že sa po 24 hodinách ocitol v Chorvátsku!
Z malej obce Châtillon-sur-Thouet vyrazil autom na rutinný lekársky termín do mesta Airvault, ktoré je vzdialené len 25 kilometrov. Tam však nikdy nedorazil. Počas cesty zrejme stratil orientáciu a namiesto krátkej jazdy absolvoval 1500 kilometrový „roadtrip“ až na Balkán.
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič sa snažil na svojom mini aute paralelne zaparkovať, VIDEO baví internet!
Muž zablúdil až do Chorvátska
Ako informuje na svojom portáli Ntv, polícia začala po mužovi pátrať, keď sa neobjavil na dohodnutom stretnutí s priateľmi. Aj susedia si všimli, že dom stojí prázdny, a kontaktovali úrady. Keď sa policajtom podarilo dôchodcu zastihnúť na mobilnom telefóne, prišla šokujúca odpoveď – nachádzal sa v hoteli v Chorvátsku! „Nechápem, ako sa to mohlo stať,“ povedal muž. Podľa jeho slov nikdy netrpel zmätenosťou ani problémami s orientáciou. Do Francúzska sa už vrátil s pomocou rodiny.
Začínajúce problémy s pamäťou a orientáciou
Podobný prípad sa odohral aj minulý rok v Nemecku. Muž z Hamburgu sa chcel odviezť za manželkou do domova dôchodcov vzdialeného len šesť kilometrov, no minul odbočku a skončil až v Dánsku. Tam ho našla polícia – dezorientovaného, uprostred križovatky. Aj keď sa tieto príbehy môžu zdať úsmevné, odborníci upozorňujú, že podobné prípady môžu signalizovať začínajúce problémy s pamäťou alebo orientáciou.