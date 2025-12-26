Natáčanie Pacha poznačil DESIVÝ ÚRAZ: Všimli ste si to? Známeho herca v polovici filmu NAHRADILI!

BRATISLAVA - Slovenská komédia, ktorá rozpráva príbeh o legendárnom hybskom zbojníkovi Pachovi, patrí k našim divácky najúspešnejším filmom. A Slováci si ho budú môcť pozrieť aj tieto vianočné sviatky, konkrétne dnes o 17:10 na Markíze. A všimli ste si niekedy, že jedného z hercov v polovici filmu vymenili? Aspoň v niektorých scénach... Natáčanie totiž poznačil desivý úraz!
Už tradičnou súčasťou nejednej domácnosti počas vianočných sviatkov je film Pacho, hybský zbojník režiséra Martina Ťapáka. Film mal svoju premiéru v roku 1975 a okamžite sa stal kultovou záležitosťou, ktorú s obľubou sledujú diváci po celom Slovensku. Aj tento rok ho na svojich obrazovkách ponúkne televízia Markíza, a to na Druhý sviatok vianočný o 17:10.
Jedného zo zbojníkov si v komédii okrem Jozefa Kronera zahral aj Karol Čálik. No a práve jemu sa počas natáčania prihodil desivý úraz. „Jeden deň, keď sme točili na Devínskej Kobyle, som si zlomil nohu, ako ma naháňali pandúri po tých skalách. Vtedy režisér vedel, že ma už nebudú mať, tak išli rýchlo nakrútiť, čo bolo najdôležitejšie,“ priznal v rozhovore pre týždenník Život herec. Režisér preto musel vymyslieť, ako film dotočiť...
Niektoré scény boli statické, a tak ich zvládol aj zranený Čálik, no v niektorých záberoch herca skrátka museli nahradiť. „Tam som dokonca Kronera držal na pleciach, už som nemusel chodiť, už to bolo iba statické a potom v niektorých scénach som mal dabléra. Mal urobenú parochňu ala Čálik. Toto je spomienka, na ktorú nezabudnem. Ale je určite veľa krásnych spomienok na tento film,“ priznala legenda.
A práve postava zbojníka Jana mu najviac prirástla k srdcu. „Pretože to bola atypická filmovačka. Tá nálada, to všetko, čo bolo okolo toho. Bolo to však veľmi namáhavé. Napríklad na Devínskej Kobyle sme nakrúcali v lete, keď bolo horúco. Tie skaly boli rozpálené, bolo to ako v peci. Napriek tomu tam tie situácia a obrazy vyšli, čiže bola to zábava, ale náročná. Bavilo nás to, takže sme to aj ľahšie zvládli,“ prezradil Čálik, ktorý si pochvaľoval aj spoluprácu s režisérom Martinom Ťapákom.
