MIMORIADNE Ruské útoky poškodili loď pod slovenskou vlajkou! Reakcia ministerstva zahraničných vecí

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Telegram/Олексій Кулеба)
ČTK, TASR

KYJEV - Nočné ruské útoky na juh Ukrajiny zasiahli aj zahraničné plavidlá. Podľa Kyjeva boli pri úderoch na prístavy v Odeskej oblasti poškodené lode plaviace sa pod slovenskou a palauanskou vlajkou. Zásahy hlásia aj zo susednej Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody ďalšia loď.

Na sieti Telegram to dnes bez spresnenia škôd napísal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Poznamenal, že záchranári hasia požiare na miestach útokov. "Prístavy v Odeskej oblasti čelili počas celej noci nepriateľským útokom," napísal Kuleba. Údery dronov podľa neho poničili lode pod vlajkami Slovenska a Palau a tiež sklady.

Ukrajinský vicepremiér rovnako bez podrobností informoval o ruských úderoch na terminál v Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody loď pod vlajkou Libérie. „Nepriateľ pokračuje vo svojich pokusoch zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku a potravinovú bezpečnosť. Nikto našťastie nebol zranený," poznamenal Kuleba.

Na lodi neboli žiadne osoby

Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedol, že podľa dostupných informácií sa v čase útoku na lodi nenachádzali žiadne osoby. 

„Plavidlo pod slovenskou vlajkou bolo obsluhované výlučne ukrajinskými štátnymi príslušníkmi, pričom sa na plavidle aktuálne nenachádzajú ani na ňom nepracujú žiadni občania Slovenskej republiky,“ doplnilo ministerstvo.

Ďalej ozrejmilo, že riečne plavidlo s názvom Majestic stálo v čase útoku v prístave a nebolo plavbyschopné z dôvodu poškodení spôsobených už počas predchádzajúcich vzdušných útokov Ruska. Rezort diplomacie zároveň zdôraznil, že v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Kyjeve situáciu naďalej sleduje a je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť slovenským právnickým aj fyzickým osobám, ak o to požiadajú.

Rusko v Odeskej oblasti útočí na prístavy dôležité pre ukrajinský export, na energetickú aj dopravnú infraštruktúru. Tieto údery v posledných týždňoch zosilneli. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer štyri roky. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odreže od Čierneho mora v odplate za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvanej ruskej tieňovej flotily, čo šéf Kremľa označil za pirátstvo.

Viac o téme: Loď, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Drony, Ministerstvo zahraničných vecí
