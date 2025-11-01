Na narodeninovú oslavu do reštaurácie si priniesla vlastnú tortu: Netušila, že ju bude stáť viac než celá večera!

LONDÝN - Chcela si len užiť príjemnú narodeninovú oslavu s priateľmi. Namiesto radosti však prišlo nepríjemné prekvapenie – reštaurácia jej chcela naúčtovať desiatky eur za to, že si priniesla vlastnú tortu. Tento prípad rozdelil verejnosť a otvoril otázku, kam až siahajú „skryté“ poplatky v reštauráciách.
Každý, kto už niekedy organizoval narodeninovú oslavu, to dobre pozná – nájdete útulný podnik s dobrým jedlom aj atmosférou, no o tortu sa musíte postarať sami. Stačí sa vopred dohodnúť, že si ju môžete priniesť. Pre 30-ročnú Helenu z Londýna sa však táto bežná situácia nečakane zmenila na poriadne trpkú skúsenosť.
Neskôr prišlo nemilé prekvapenie
Helena si chcela priniesť vlastnú tortu z obchodu, ktorú kúpila za 10 libier (približne 11,50 eura). Pred oslavou podnik kontaktovala, aby sa uistila, že s tým nebude problém. Odpoveď ju síce potešila – tortu si priniesť môže, no neskôr prišlo studené prebudenie: reštaurácia jej oznámila, že si bude účtovať 7 libier (asi 8 eur) za každého hosťa.
Keď si to Helena prepočítala, ostala v šoku. Za dvadsať hostí by musela zaplatiť spolu 140 libier, teda viac než 160 eur – len za to, že si priniesla vlastný dezert. Očakávala, že poplatok za celý stôl bude nanajvýš 20 až 30 libier, no takáto suma jej prišla absurdná.
Helena odmietla zaplatiť poplatok
„V tej chvíli som si pomyslela, že Londýn sa už úplne zbláznil,“ povedala pre bristký denník Daily Mail. „Cítila som sa, akoby sa mesto snažilo ľudí úplne finančne zruinovať.“ Helena napokon odmietla zaplatiť poplatok a rozhodla sa sviečku na torte zapáliť až po oslave – vonku pred reštauráciou. Lenže ani to nepomohlo. Personál ju uprostred narodeninovej piesne prerušil s tým, že nemôže stáť pred podnikom a má sa presunúť na druhú stranu ulice.
Hoci Helena nechcela podnik menovať, podobné skúsenosti má podľa britských médií viacero zákazníkov. V niektorých reštauráciách sa poplatky za vlastnú tortu pohybujú aj okolo 10 libier na osobu. Reštaurácie argumentujú tým, že musia pokryť náklady – zákazníci si totiž neprinesením vlastného dezertu neobjednajú ten ich, čím podnik prichádza o zisk.
Spravodlivý poplatok či zneužívanie zákazníkov?
Niektorí ľudia tento postoj chápu. Tvrdia, že podniky musia počítať aj s nákladmi na servis, riad a obsluhu, ktoré vzniknú aj v prípade vlastného dezertu. Väčšina zákazníkov však považuje takéto poplatky za neprimerané. „Zaplaťte si jedlo, pitie, čokoľvek – ale desiatky eur len za to, že prinesiete tortu? To už je výsmech,“ napísal jeden z rozhorčených komentujúcich.
Kde je teda hranica medzi spravodlivým poplatkom a zneužívaním zákazníkov? Odpoveď zatiaľ neexistuje. Jedno je však isté – Helenu táto skúsenosť poriadne znechutila a už teraz tvrdí, že do tejto reštaurácie sa nikdy nevráti.