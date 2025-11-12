Toto VIDEO brazílskej influencerky musíte vidieť: Takmer ju napadol jej domáci miláčik! Dôvod vás prekvapí

BRAZÍLIA - Beatriz Lopesová, známa brazílska influencerka z mesta São Paulo, zažila nepríjemný moment, keď sa jej domáci had – Boa Constrictor – náhle zahnal počas natáčania videa v záhrade. Záber, ktorý sa okamžite stal virálnym, opäť otvoril diskusiu o rizikách chovu exotických zvierat v domácnostiach.
Video zachytáva, ako Lopesová sedí vedľa svojho niekoľkometrového hada a snaží sa ho pohladkať. V okamihu však Boa Constrictor prudko zdvihne hlavu a naznačí útok. Influencerka sa stihne odtiahnuť, a tak vyviazne bez zranení.
Boa Constrictory, pôvodom zo Strednej a Južnej Ameriky, patria medzi nejedovaté hady, ktoré svoju korisť zabíjajú udusením. Napriek ich mohutnosti sú bežne považované za relatívne neškodné zvieratá, pokiaľ sa s nimi zaobchádza správne, informuje na svojom portáli news18.com.
Zakalené oči a matné sfarbenie kože
Lopes po incidente vysvetlila, že had prechádzal prirodzeným procesom zvliekania kože – tzv. ecdysis. „Počas zvliekania má had oči zakryté ochrannou vrstvou, čo dočasne zhoršuje jeho zrak,“ uviedla. „Cíti sa zraniteľný a reaguje obranným spôsobom. Nešlo o útok, ale o inštinktívnu reakciu.“
Na videu bolo vidieť aj zakalené oči a matné sfarbenie kože – typické príznaky zvliekania. Lopesová zdôraznila, že incident ju neodradil od starostlivosti o svojho hada, no pripomenula potrebu zodpovedného prístupu. „Zvykanie hada na ľudský dotyk pomáha znižovať jeho stres a zlepšuje bezpečnosť pri manipulácii,“ dodala.
Odborníci zdvíhajú varovný prst
Influencerka, ktorá má na Instagrame viac ako milión sledovateľov, pravidelne zverejňuje videá o starostlivosti o svojho Boa Constrictora. Odborníci však varujú, že majitelia exotických zvierat by mali detailne poznať ich správanie, najmä počas kŕmenia či zvliekania kože, aby sa predišlo podobným situáciám.