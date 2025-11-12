Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Toto VIDEO brazílskej influencerky musíte vidieť: Takmer ju napadol jej domáci miláčik! Dôvod vás prekvapí

Had influencerky sa zahnal priamo na ňu!
Had influencerky sa zahnal priamo na ňu! (Zdroj: Instagram/_bia.lopes)
BRAZÍLIA - Beatriz Lopesová, známa brazílska influencerka z mesta São Paulo, zažila nepríjemný moment, keď sa jej domáci had – Boa Constrictor – náhle zahnal počas natáčania videa v záhrade. Záber, ktorý sa okamžite stal virálnym, opäť otvoril diskusiu o rizikách chovu exotických zvierat v domácnostiach.

Video zachytáva, ako Lopesová sedí vedľa svojho niekoľkometrového hada a snaží sa ho pohladkať.  V okamihu však Boa Constrictor prudko zdvihne hlavu a naznačí útok. Influencerka sa stihne odtiahnuť, a tak vyviazne bez zranení.

Boa Constrictory, pôvodom zo Strednej a Južnej Ameriky, patria medzi nejedovaté hady, ktoré svoju korisť zabíjajú udusením. Napriek ich mohutnosti sú bežne považované za relatívne neškodné zvieratá, pokiaľ sa s nimi zaobchádza správne, informuje na svojom portáli news18.com.

Zakalené oči a matné sfarbenie kože

Lopes po incidente vysvetlila, že had prechádzal prirodzeným procesom zvliekania kože – tzv. ecdysis. „Počas zvliekania má had oči zakryté ochrannou vrstvou, čo dočasne zhoršuje jeho zrak,“ uviedla. „Cíti sa zraniteľný a reaguje obranným spôsobom. Nešlo o útok, ale o inštinktívnu reakciu.“

Na videu bolo vidieť aj zakalené oči a matné sfarbenie kože – typické príznaky zvliekania. Lopesová zdôraznila, že incident ju neodradil od starostlivosti o svojho hada, no pripomenula potrebu zodpovedného prístupu. „Zvykanie hada na ľudský dotyk pomáha znižovať jeho stres a zlepšuje bezpečnosť pri manipulácii,“ dodala.

Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou

Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou

Odborníci zdvíhajú varovný prst

Influencerka, ktorá má na Instagrame viac ako milión sledovateľov, pravidelne zverejňuje videá o starostlivosti o svojho Boa Constrictora. Odborníci však varujú, že majitelia exotických zvierat by mali detailne poznať ich správanie, najmä počas kŕmenia či zvliekania kože, aby sa predišlo podobným situáciám.

