Dočkáme sa snehu ešte tento rok? Meteorológovia avizujú poriadnu nádielku! Miestami napadne až 15 centimetrov

BRATISLAVA - Vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Do konca roka napadne na Slovensku väčšinou jeden až päť centimetrov snehu, na severe to môže byť päť až 15 centimetrov a ojedinele aj viac. Pri vetre a snehu sa budú lokálne tvoriť snehové jazyky a ojedinele aj záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po prechodnom oteplení, ktoré je v piatok a bude pokračovať v sobotu (27. 12.), postúpi v noci na nedeľu (28. 12.) cez Slovensko teplotne výrazný studený front. „Za ním k nám od severu prenikne studený vzduch. Najmä v severnej polovici aj slabo zasneží,“ priblížili meteorológovia. Nedeľa bude podľa nich veľmi veterná a na hrebeňoch vo vysokých polohách očakávajú mohutnú víchricu a vylúčený nie je ani orkán.
SHMÚ tvrdí, že ďalší studený front má prísť 30. decembra a prinesie zrážky v podobe sneženia na viaceré miesta. Za ním sa na Slovensko dostane ďalšia dávka studeného vzduchu. „Relatívne chladnejšie počasie by malo pokračovať ako na prelome rokov, tak aj na začiatku roka 2026,“ skonštatovali odborníci. Vďaka oblačnosti a vetru nebudú nočné mrazy zvlášť silné. Mrznúť však bude na väčšine územia, pričom na severe bude obdobie celodenných mrazov.