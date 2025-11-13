Lacné letenky do Bratislavy vyvolali šialenstvo na sociálnych sieťach: Komentujúci sa bavia a radia, neprekročte 6 km/hod!

BRATISLAVA - Ryanair opäť pobavil aj provokoval svojich fanúšikov na sociálnej sieti Facebook. Tentoraz reklamou na lacné letenky do Bratislavy, ktorá vyvolala lavínu komentárov - od turistov, ktorí sa radi pochválili svojimi skúsenosťami, až po tých, ktorí si s humorom overovali geografické znalosti.
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zverejnila na sociálnej sieti Facebook reklamu na lacné letenky do hlavné mesta Slovenska. "Nie ste si istí, kde je Bratislava? Perfektné. Zistite to už od 16,99 €.“ Príspevok okamžite zaujal tisíce používateľov a vyvolal stovky komentárov.
Niektorí cestovatelia reagovali vtipne a s hrdosťou, pripomínajúc si geografiu a svoje skúsenosti s mestom. Objavili sa komentáre ako: „Samozrejme, že viem, kde je – hlavné mesto Slovinska!“, „Vitajte v Bratislave a pamätajte: choďte pomaly, pokojne a nič nepodceňujte, 6 km/h!“ či „Švajčiarske ceny, rumunské platy.“ Ďalší používatelia sa podelili o praktické tipy a osobné zážitky, napríklad: „Bol som tam a všetko som stihol za 5 hodín.“
Humor a nadsádzka
Komentáre ukázali, že ľudia sa na príspevok pozerajú s humorom a nadsádzkou. Mnohí si navyše nenechali ujsť príležitosť na malú zábavnú lekciu geografie alebo na spomienku na vlastné turistické zážitky. Ryanair tak opäť dokázal, že humor na sociálnych sieťach môže byť veľmi účinnou reklamou. Lacné letenky do Bratislavy pritiahli pozornosť nielen tých, ktorí o meste už premýšľali, ale aj tých, ktorí sa jednoducho chceli pobaviť.