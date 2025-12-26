Krvavý útok v Izraeli! Palestínčan najprv zrazil 68-ročného muža, potom pobodal mladú ženu: Útočníka postrelili

JERUZALEM - Palestínčan z Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu zabil v piatok ženu a muža pri útoku nožom a autom na severe Izraela. Muž bol následne postrelený, uviedla polícia a záchranári. Informuje o tom agentúra AFP.
„Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že išlo o teroristický útok, ktorý sa začal v meste Bejt Šean, kde bol zrazený chodec,“ uviedla polícia vo vyhlásení, pričom ozrejmila, že zahynul 68-ročný muž. „Neskôr bola... pobodaná mladá žena a podozrivý napokon postrelený... v (meste) Afula po zásahu okoloidúceho,“ uviedla polícia a dodala, že útočníka previezli do nemocnice. Žena zraneniam podľahla. Podľa záchrannej služby pri útoku utrpela ľahké zranenia po zrážke s autom aj 16-ročná osoba.
Izraelská armáda vyhlásila, že útočník „prenikol na izraelské územie pred niekoľkými dňami“. K útoku došlo iba deň po tom, ako izraelský vojak v zálohe v civilnom oblečení narazil svojím vozidlom do jedného Palestínčana na Západnom brehu.