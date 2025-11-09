Kuriózny cestovný incident: Vlaku hrozilo meškanie kvôli nezvyčajným pasažierkam! V prvej triede sa viezli... TO FAKT?!

BERLÍN - Nemyslite si, že ste vo vlaku videli už všetko! Nemeckú železnicu postavil na nohy kuriózny prípad – tri sliepky sa ocitli v prvej triede vlaku z Essenu do Kolína nad Rýnom. Vlak nabral meškanie a polícia spolu s ochranármi musela zasiahnuť. Kto a prečo im zariadil pohodlný „kurník“ priamo vo vagóne?
V polovici októbra sa na sociálnych sieťach objavila fotografia, ktorá okamžite pobavila i zaskočila cestujúcich. Na snímke boli tri sliepky vo vlaku linky S6, ktorý práve dorazil z Essenu do Kolína nad Rýnom. Niektorý cestujúci, alebo skupina cestujúcich, im dokonca vystlala podlahu slámou, takže vagón pripomínal malý kurník.
Ako informuje Deutsche Welle, nezvyčajné cestujúce si všimli až pri kontrole na cieľovej stanici, keď bol vlak už prázdny. Nikto sa k nim neprihlásil, a tak zostáva otázne, či ich niekto zabudol, alebo ich nechal vo vlaku zámerne.
Meškanie sa ešte viac predĺžilo
Na miesto dorazila polícia a ochranári, ktorí sliepky odchytili a umiestnili do záchrannej stanice. Deutsche Bahn uviedla, že interiér vagóna bol natoľko znečistený, že upratovačom trvala jeho dekontamináciou oveľa dlhšie než obvykle. Meškanie vlaku sa tak pred návratom do Essenu ešte predĺžilo.
Vzácne ZÁBERY zo Španielska: Biely prízrak stredomorského lesa! Fotograf neveril vlastným očiam, keď ho zbadal
Podľa Der Spiegel nejde o prvý netradičný „prípad vo vlaku“. V roku 2023 cestovali mladí farmári vo Švajčiarsku do St. Gallenu aj so živou krávou. Strojvodca sa rozhodol pokračovať podľa cestovného poriadku, pričom sprievod zvieraťa sa vybavil metlou a vedrom, aby sa minimalizovali nehody.