Neuveríte, ako vyzerá ich dom: Halloween tu trvá 365 dní v roku! Nič pre slabé povahy, strach majú aj dospelí

DONCASTER - Lucy Barberová a Chris Chiswick žijú Halloween každý deň. Ich dom neďaleko Doncasteru je preplnený hororovými rekvizitami, krvavými dekoráciami a strašidelnou atmosférou, ktorá láka stovky zvedavcov. Niektoré deti si odtiaľ odnášajú nezabudnuteľný zážitok – aj so slzami v očiach.
Lucy Barberová a Chris Chiswick z malej dedinky pri Doncasteri milujú Halloween natoľko, že svoj štvorizbový dom premenili na strašidelný palác. Ich dom, prezývaný „haunted mansion“, sa stal atrakciou, kam sa počas Halloweenu hrnú desiatky detí aj dospelých. Niektorí odchádzajú nadšení, iní so slzami v očiach, píše na svojom portáli The Sun.
Akoby sa tu zastavil čas
Na Lucy a Chrisa doma dohliadajú filmové postavy Freddy Krueger a Michael Myers. Steny majú natreté na čierno a krvavočerveno, v poličkách majú vypchaté vrany, okná lemujú uschnuté červené ruže a celý interiér pôsobí, akoby sa v ňom zastavil čas v predvečer Halloweenu. „Halloween je pre nás ako Vianoce,“ hovorí Lucy. „Minulý rok sme tu mali asi 150 detí, tento rok ich čakám ešte viac.“
Ich láska k temnej estetike preniká aj do každodenného života. Chris, 51-ročný opravár vodovodov, požiadal Lucy o ruku počas prechádzky po cintoríne v Sheffielde. „Bol Halloween 2020 a mne sa to zdalo ako ideálne miesto,“ spomína. Lucy s úsmevom dodáva: „Ako by som mohla odmietnuť čierny diamant?“ Fotografia z ich zásnub visí doma v rakvovitom ráme vedľa snímok z výletov do Transylvánie – legendárnej domoviny Draculu.
Nosí iba čierne alebo červené oblečenie
Tridsaťosemročná Lucy, ktorá vedie rodinnú dopravnú firmu, nosí výhradne čierne alebo červené oblečenie. „Ružovú by som si nikdy neobliekla a nič biele nevlastním,“ priznáva. Od detstva sa inšpirovala Wednesday Addams, postavou známej filmovej rodiny. „Neusmievame sa, preto nemáme vrásky,“ vtipkuje.
Z pohľadu na tento dom vás okamžite rozbolí hlava: VIDEO Vo vnútri je vizuálny chaos! Teraz je na predaj
Ich kuchyňa je kompletne čierna – od kanvice až po práčku. „Je to jediné miesto, kde môžem mať pavučiny bez výčitiek. Nechávam ich tam, lebo vyzerajú dobre,“ hovorí Lucy. V dome žije aj bezsrstá mačka Myers, pomenovaná po postave z hororovej série Halloween.
Pod starým kobercom ju čakal ŠOK! Majiteľka domu našla strašidelný odkaz minulosti: TU zomrel bývalý majiteľ?
Výzdoba je až príliš realistická
V garáži si pár vytvoril vlastné „múzeum hrôzy“ s bustami Freddyho Kruegera, Michaela Myersa či trojmetrovým Gremlinom. Na dvore majú pentagram a bylinkovú záhradku s nápisom „Witchy Garden“. „Zo začiatku sme sa báli, že si o nás susedia budú myslieť, že sme satanisti,“ priznáva Chris. „Ale teraz nás všetci poznajú a milujú, hlavne počas Halloweenu.“
Pár si dáva záležať aj na halloweenskom programe. „Minulý rok sa Chris prezliekol za Jasona z Piatku trinásteho a behal po ulici s plastovými zbraňami,“ hovorí Lucy. „Tento rok bude Leatherface z Texaského masakra motorovou pílou. Objednal si dokonca replikovú pílu, ktorá vydáva zvuky.“ Ich výzdoba je realistická, krvavá a nie pre slabé povahy. „Minulý rok sme rozplakali len tri deti,“ smeje sa Lucy. „Ale všetci sa sem radi vracajú. Ľudia vedia, že u nás Halloween nikdy nekončí.“