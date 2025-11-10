Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?

CANBERRA - Na austrálskej pláži pri meste Esperance objavila rodina Brownovcov fľašu so storočnými listami od dvoch vojakov, ktorí sa v roku 1916 vydali na bojiská vo Francúzsku. Listy, napísané pár dní po odchode z Adelaide, spôsobili medzi príbuznými oboch mužov obrovské rozrušenie a pocit zázraku.
Rodina Brownovcov pravidelne čistí pláže pri Wharton Beach v Západnej Austrálii od odpadkov. Pri jednej z takýchto expedícií natrafili na fľašu značky Schweppes, ktorá ležala tesne nad vodou. Vo vnútri sa ukrývali dva listy napísané ceruzkou od vojakov Malcolma Nevillea (27) a Williama Harleyho (37), datované 15. augusta 1916, len pár dní po ich odchode na dlhú cestu do Európy.
Čo napísali v liste?
Ich loď HMAT A70 Ballarat smerovala z Adelaide na západnom pobreží Austrálie, aby posilnila 48. austrálsky peší pluk na západnom fronte, informuje na svojom webe CNN. Neville zahynul o rok neskôr, Harley prežil vojnu, no zomrel v roku 1934 na následky otravy plynom v zákopoch. Neville vo svojom liste prosil, aby bol jeho odkaz doručený jeho matke Robertine Neville v South Australia. Harley, ktorého matka už zomrela, bol rád, že si nálezca môže jeho list ponechať. „Kiežby sa nálezcovi darilo tak dobre ako nám teraz,“ napísal Harley.
Je možné, že fľaša nebola vôbec v mori?
Vo vnútri fľaše Neville opisoval šťastné chvíle na lodi: jedlo bolo väčšinou výborné, loď sa kolísala a kývala, no oni boli „šťastní ako Larry“ – výraz, ktorý sa vtedy používal pre veľkú spokojnosť. Podľa Deb Brown sa fľaša pravdepodobne nikdy nedostala do mora a viac ako sto rokov ležala zakopaná v piesku. Nedávne veľké vlny a erózia piesočnatých dun ju odhalili. Papier zostal čitateľný a rodiny oboch vojakov sa o náleze dozvedeli.
Fľaša s odkazom putovala tisíce kilometrov a našla svoj cieľ: Osemročný chlapec dostal odpoveď z Karibiku!
Harleyho vnučka Ann Turner bola zo správy ohromená: „Je to ako zázrak, máme pocit, že nám starý otec zasahuje zo záhrobia.“ Nevilleov prapravnuk Herbie Neville dodal: „Zázračný objav nás všetkých spojil. Bolo smutné, že Malcolm prišiel o život, ale zároveň je úžasné vidieť jeho list po viac než stovke rokov.“