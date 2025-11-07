Dar alebo kliatba? Ranná káva jej zmenila život: V šálke vraj vidí osudy ľudí aj správy zo záhrobia!

HERTFORDSHIRE - Maria Ioannou z britského Hertfordshire tvrdí, že má výnimočný dar – dokáže vidieť budúcnosť v šálke svojej rannej kávy. Práve preto ju mnohí označujú za bosorku, no ona sama tvrdí, že jej schopnosti sú darom, nie kliatbou.
Maria (55) hovorí, že nadprirodzené schopnosti cítila už ako dieťa. Do mysle sa jej vraj vynárali obrazy, ktoré sa neskôr naplnili. „Už vtedy som vedela, kedy zazvoní telefón alebo že k nám príde nečakaný hosť,“ opisuje.
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
V priebehu rokov jej vízie často zaskočili aj najbližších. „Niekedy cítim, že sa stane niečo zlé. Vtedy sa snažím ľudí pripraviť alebo ich aspoň varovať,“ hovorí. Jednu zo svojich najvýraznejších predpovedí zažila, keď z kariet vycítila, že kolegyni zomrie mama. O dva dni sa jej vízia potvrdila, píše na svojom portáli NeedToKnow.
Predvídala aj potrat
Podobné situácie sa podľa nej opakujú. Raz vraj snívala, že sa jednému členovi rodiny rozšírila rakovina, hoci lekári tvrdili opak – a po pár týždňoch sa to potvrdilo. V inom sne zas predvídala potrat, ktorý sa stal nasledujúci deň. Jej prvá predpoveď prišla už v pätnástich, keď mala v aute s mamou víziu, že ich škola horí. O pár minút neskôr prechádzali okolo horiacej budovy.
Šokujúce, čo našli na streche svojho auta po 160 kilometroch! TOHTO čierneho pasažiera určite nečakali: To zvládol?
Neskôr ju zaujala technika čítania z kávovej usadeniny, ktorú videla u maminej sesternice. „Poprosila som ju, či si môžem prečítať jej šálku. Z tvarov v káve som dokázala vycítiť rôzne informácie – a všetky sa ukázali ako pravdivé,“ spomína.
Všetko sa splnilo do bodky
Odvtedy začala robiť veštenia pre priateľov a rodinu. Ako dospelá pracovala v čistiarni, kde si ju všimla zákazníčka, keď uvidela na stole tarotové karty. Maria jej vraj presne opísala muža, s ktorým randila – dokonca predpovedala, že jej pošle kvety. „No zároveň som jej musela povedať, že vzťah vydrží len päť týždňov,“ dodala. Nasledujúci deň jej žena volala – všetko sa splnilo do bodky. Odvtedy ju mnohí začali volať „bosorka“.
Žiaci si z hodiny odniesli HOROROVÝ zážitok: Živé mačiatko ako obed pre hada! VIDEO vyvolalo pobúrenie
Spolieha sa na intuíciu
Časom Maria zistila, že nepotrebuje žiadne rekvizity – ani kávu, ani karty. Spolieha sa na intuíciu a „spojenie s vyššou realitou“. Keď neskôr pracovala ako zdravotná sestra, tvrdí, že svoj dar využívala na to, aby pacientom sprostredkovala odkazy od ich zosnulých blízkych.
Dnes vedie vlastnú stránku s veštením, poskytuje výklady kariet a napísala aj knihu Adventure of a Psychic Medium. „Mojím poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí hľadajú nádej, povzbudenie a duchovné vedenie. Každé spojenie s dušou zo záhrobia považujem za česť,“ uzatvára. A s úsmevom dodáva: „Ak som bosorka – tak nech. Otvorila som dvere do magického sveta, ktorý presahuje ten náš.“