ŠOK po návšteve pláže: Chlapec si priniesol suvenír, ktorý nikto nechce! VIDEO O pár hodín mu vyliezol z ucha

MEXIKO – Z obyčajného dňa na pláži sa stala scéna ako z hororu. Chlapec sa zrazu rozplakal a držal si ucho. Keď lekár zistil, čo je vo vnútri, všetci onemeli!
Neuveriteľný incident sa odohral po tom, čo sa malý Pedro začal sťažovať na nepríjemné pocity v uchu. Jeho mama, známa módna návrhárka a influencerka Kitzia Mitre, ktorá má na TikToku viac ako 590-tisíc fanúšikov a na Instagrame ďalších 230-tisíc, ho okamžite odviezla do miestneho zdravotného strediska.
Malý Pedro mal strach, že oslepne
Lekári po vyšetrení zistili, že sa v chlapcovom uchu nachádza živý malý krab, informuje na svojom webe portál Need To Know. Pedro požiadal mamu, aby celý zákrok nakrútila. Na videu bolo vidieť uplakaného chlapca, ktorý držal matku za ruku, zatiaľ čo mu lekár opatrne vyťahoval kraba z ľavého ucha. „Oslepnem?“ spýtal sa so strachom Pedro. Jeho mama ho upokojila, že nie.
Po úspešnom zákroku sa ukázalo, že krab je stále živý a pokojne sa prechádzal po nemocničnom lehátku. Video okamžite zaplavilo internet – na TikToku získalo viac ako 21 miliónov videní a tisíce komentárov.
Je to veľmi bolestivé
„Nový strach odomknutý… Krab sa dostal Pedrovi do ucha. Je to vysoko nepravdepodobné, ale stalo sa to,“ napísala Mitre na sociálnej sieti. Dodala, že pri nakrúcaní nebolo žiadne zviera zranené. Pod videom sa objavili aj reakcie fanúšikov, ktorí zdieľali svoje podobné skúsenosti. „Raz sa mi do ucha dostal šváb, bolo to hrozné – cítiš, ako sa hýbe, a je to veľmi bolestivé,“ napísala jedna používateľka. Ďalší komentoval: „Pedro sa viac bál o život malého kraba než o seba.“
Odborníci odporúčajú zachovať pokoj, ak sa do ucha, nosa či úst dostane cudzí predmet alebo živočích, a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Rýchly zásah lekára v tomto prípade zabránil trvalým následkom a Pedro sa mohol bezpečne vrátiť domov.