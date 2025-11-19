Poľské ministerstvo zahraničia varuje pred cestami do Česka kvôli žltačke typu A

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VARŠAVA - Poľské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo poľským občanom vyhnúť sa teraz cestám do Česka. Varovanie vydalo kvôli vysokému počtu prípadov ochorenia žltačkou typu A v ČR. Informovala o tom agentúra PAP s tým, že ak sa Poliaci napriek tomu k ceste do Česka rozhodnú, mali by dbať na zvýšené hygienické opatrenia, vyhnúť sa pitiu vody z kohútikov i jedla s neovereným pôvodom.
Do 16. novembra bolo v Česku zachytených 2597 prípadov, čo je štvornásobok oproti vlaňajšku a najviac od roku 1989. Od septembra pribúda v priemere vyše 100 nových prípadov týždenne, uvádza český Štátny zdravotný ústav (SZÚ).