Rodičia si mysleli, že má dcérka nádchu: Zdrvujúca DIAGNÓZA! Matka varuje ostatných, neignorujte PRÍZNAKY

SOUTHAMPTON - Rachel-Elizabeth Hewitt a Kevin Aggett sa spočiatku domnievali, že ich štvormesačná dcéra má len prechladnutie. Lekári však odhalili akútnu myeloidnú leukémiu s najvyšším počtom bielych krviniek, aký v nemocnici videli. Matka varuje ostatných, aby neignorovali príznaky.
Keď sa v apríli 2025 začala štvormesačná Melody trápiť s tým, čo vyzeralo ako bežné prechladnutie, jej rodičia rátali len s pár dňami soplíkov. Netušili, že za nenápadnými príznakmi sa skrýva rýchlo postupujúca forma krvnej rakoviny. Píšu o tom noviny The Sun. Jej mama, Rachel-Elizabeth Hewitt, a otec Kevin Aggett spozorneli vo chvíli, keď sa dcérke zhoršilo dýchanie a prestala sa vedieť správne dojčiť. Po 12 hodinách bez jedinej mokrej plienky zavolali záchranku a malú Melody previezli do nemocnice v Poole v Dorsete.
Šokujúca diagnóza po sérii vyšetrení
Prvý konzultant bol presvedčený, že ide o bronchiolitídu, bežnú infekciu dýchacích ciest, a navrhol, aby rodina odišla domov. No ďalší lekár rozhodol, že si dievčatko nechajú na pozorovaní a zaviedol jej nazogastrickú sondu.
Nasledujúce ráno vykonal ďalší konzultant GAS test, ktorý odhalil závažné odchýlky. Následné krvné testy potvrdili najhoršie obavy – akútnu myeloidnú leukémiu (AML), vzácnu a veľmi agresívnu formu krvnej rakoviny. Rodine sa obrátil život naruby. „Nedokázala som tomu uveriť. Musela som poprosiť konzultantku, aby to zopakovala. Bolo to, akoby mi niekto bodol do srdca,“ spomína Rachel.
Lekári okamžite podali transfúziu krvných doštičiek a dievčatko previezli do detskej jednotky intenzívnej starostlivosti v Southamptone. Podľa rodičov dorazila Melody s najvyšším počtom bielych krviniek, aký tamojší lekári kedy videli.
Náročný boj malej bojovníčky
Na JIS strávila malé dievčatko celkovo 30 dní, z toho dva týždne napojené na ventilátor. Podstúpila tiež dve kolá chemoterapie. Podľa Cancer Support UK je jej diagnóza u detí a mladých ľudí extrémne zriedkavá – v Spojenom kráľovstve sa ročne objaví približne 100 prípadov. V auguste bola Melody prevezená do Great Ormond Street Hospital, kde potrebovala urgentnú transplantáciu kostnej drene. Jej ošetrujúca konzultantka s viac než 30-ročnou praxou označila prípad za jeden z najkomplexnejších, aké kedy videla.
Rachel pritom opisuje, že aj v tých najťažších chvíľach sa snažia dcérke dodávať pocit istoty. „Robíme pre Melody všetko – hráme sa s ňou, objímame ju a zasypávame láskou. Aj keď jej je zle, stále sa usmieva. Je to bojovníčka,“ uviedla.
Rodina založila zbierku
Popri starostlivosti o Melody sa rodičia musia venovať aj svojim ďalším deťom – Felicity (2), Liberty (6) a 10-ročným dvojičkám Tomovi a Iz. Vďaka charitatívnemu domčeku môže rodina tráviť čas spolu. Rodina založila GoFundMe, ktoré zatiaľ vyzbieralo približne 13 500 libier (15 000 eur), aby mohli pokryť výdavky spojené s náročnou liečbou a pobytom ďaleko od domova.
Melody a jej rodičia spolupracujú s charitou Cancer Support UK, ktorá chce tento Vianoce rozoslať 1 200 zahrievacích plyšových medvedíkov deťom bojujúcim s rakovinou. Jedného z týchto medvedíkov už Melody dostala. „Tento hrejivý medvedík je pre ňu neuveriteľne upokojujúci a vždy jej vyčarí úsmev. Je dokonale veľký a sme nesmierne vďační všetkým, ktorí prispeli. V týchto časoch je to pre nás dar z nebies,“ povedala Rachel.
Príznaky akútnej myeloidnej leukémie (AML) u detí
AML je rýchlo postupujúca forma krvnej rakoviny. Jej skoré príznaky však môžu pôsobiť nevinne a ľahko sa zameniť za bežné detské choroby – najmä prechladnutie či virózy. Odborníci upozorňujú, že rodičia by mali spozornieť najmä pri týchto prejavoch:
-
Nevysvetliteľná únava a slabosť
– dieťa je výrazne ospalejšie, menej aktívne.
-
Opakujúce sa infekcie alebo horúčky
– oslabená imunita spôsobuje časté ochorenia.
-
Bledosť pokožky a pier
– dôsledok poklesu červených krviniek.
-
Dýchavičnosť alebo zrýchlené dýchanie
– môže pripomínať prechladnutie alebo bronchiolitídu.
-
Modriny, krvácanie z nosa či ďasien
– znížený počet krvných doštičiek spôsobuje náchylnosť na krvácanie.
-
Strata chuti do jedla a chudnutie
-
Bolesť bruška, kĺbov alebo kostí
-
Opuchnuté lymfatické uzliny
-
Zväčšená pečeň alebo slezina
– môže sa prejaviť nafúknutým bruškom.
-
U najmenších detí:
– slabé pitie, málo mokrých plienok, letargia.
Kedy vyhľadať lekára?
Ak sa niekoľko z týchto príznakov objaví naraz, zhoršujú sa alebo trvajú dlhšie, je dôležité kontaktovať pediatra. Včasná diagnostika pri AML výrazne zlepšuje šance na úspešnú liečbu.