Z obyčajnej náhody sa stal jackpot: Chcel len obrázok mačky, nakoniec našiel umelecký poklad za stovky libier!

DORSET – Z obyčajnej náhody sa premenil na výhru. Britský zberateľ a predajca Chris Hutton kúpil obraz s motívom mačky len za 20 libier. Až po príchode domov zistil, že nejde o tlač, ale o originál diela od umelca Leeho Woodsa.
Chris Hutton, 47-ročný podporovateľ a príležitostný predajca z britského Dorsetu, zažil nečakaný úlovok. Pri prechádzke okolo charitatívneho obchodu ho zaujal obraz mačky v okne. Hoci sám priznáva, že mačky ani umenie ho príliš nezaujímajú, niečo na plátne ho prinútilo zastaviť sa. Rozhodol sa riskovať a zaplatil zaň 20 libier (22,8 eur). Po príchode domov zistil, že obraz nie je len obyčajnou reprodukciou, ale originálom od umelca Leeho Woodsa. Podľa internetových aukcií sa podobné diela predávajú v rozpätí od 200 (228,02 eur) do 700 libier (798,06 eur).
Skúsenosti a intuícia
„Niekedy jednoducho cítite, že sa niečo oplatí kúpiť, aj keď o tom nič neviete,“ povedal Hutton pre portál What’s The Jam. „Nie som zberateľ ani odborník, ale mal som pocit, že tento obraz je niečím výnimočný. Riskovať sa oplatilo.“
Chris sa predaju použitých vecí venuje už približne šesť rokov a tvrdí, že práve skúsenosti a intuícia mu pomáhajú rozoznať hodnotné kúsky. „Nikdy neviete, čo objavíte – či už v charitatívnom obchode alebo na blšom trhu. To je na tom to vzrušujúce,“ dodal.
Z bežného nákupu urobil výnosný obchod
Na internete sa podobné diela od Leeho Woodsa predali za 360 (410,43 eur) až 650 libier (741,06 eur). Iné sú ponúkané aj za viac než 700 libier (798,06 eur). Hutton sa preto rozhodol svoj obraz ponúknuť za 450 libier (513,04 eur) – čím by z bežného nákupu mohol urobiť výnosný obchod. „Zatiaľ som 20 libier v mínuse, takže nič nie je isté, kým sa obraz nepredá,“ hovorí s úsmevom. „No podľa mojich prieskumov by mohol mať veľkú hodnotu. Uvidíme, ako to dopadne.“