Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel

ILLINOIS - Keď sa Vincent Baran rozhodol oprášiť svoj starý koníček, netušil, že sa o pár mesiacov ocitne v Guinnessovej knihe rekordov — a už vôbec nie vďaka svojmu štvornohému spoločníkovi.
V americkom Illinois bol prekonaný kuriózny rekord a prasiatko z Buffalo Grove sa dostalo do Guinnessovej knihy rekordov. Podalo totiž výnimočný výkon v jazde na skejtborde. Jeho majiteľ Vincent Baran mu dal dokonca prezývku inšpirovanú menom známeho skejtbordistu, píše na svojom portáli Upi.
Talent svojho prasaťa objavil celkom náhodou
Prasa Norbert z mesta Buffalo Grove získalo rekord za najrýchlejšie zdolaných desať metrov pri jazde na skejtborde s odrazom. Túto vzdialenosť prekonalo v rekordnom čase - 11,32 sekundy. Jeho majiteľ Vincent Baran povedal, že talent svojho prasaťa objavil celkom náhodou, keď našiel svoj starý skejtbord. „Mal som ho ešte z detstva a napadlo mi, že to s ním skúsim,“ spomína si. „Vyšiel som von, položil som ho na zem a zobral som si pár nesolených arašidov ako návnadu. Asi po 15 minútach stál Norbert na skejtborde. Po niekoľkých ďalších tréningoch sa začal odrážať a jazdiť po ulici.“
Baran doplnil, že 80-kilový Norbert teraz pôsobí pri jazde úplne prirodzene a miluje predvádzať svoje zručnosti. „Po niekoľkých tréningoch sme konečne trafili ten správny rytmus a jeho jazda bola dokonalá.“ Norbert si medzitým vyslúžil prezývku Tony Pork podľa legendárneho skejtbordistu Tonyho Hawka.