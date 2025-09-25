Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme

VIRGÍNIA - Carrie Edwards z americkej Virgínie si kúpila tiket do lotérie Powerball a pri výbere čísel jej pomohol ChatGPT. Vďaka umelej inteligencii vyhrala neuveriteľných 150-tisíc dolárov. Peniaze si však nenechala.
Umelá inteligencia dokáže napísať eseje, poradiť pri diagnóze choroby, a teraz dokonca aj pomôcť vyhrať v lotérii. Carrie Edwards z mesta Midlothian vo Virgínii sa stala dôkazom toho, že aj náhodná otázka na AI môže zmeniť život.
Výhra sa ešte strojnásobila
Edwards si na 8. septembra zakúpila tiket do lotérie Powerball a spontánne sa opýtala: „ChatGPT, porozprávaj sa so mnou… Máš pre mňa nejaké čísla?“ Program jej poskytol kombináciu, ktorá trafila štyri z piatich hlavných čísel a aj Powerball, informuje na svojom webe New York Post. To jej prinieslo výhru 50-tisíc dolárov, no keďže si priplatila za možnosť Power Play, suma sa strojnásobila – až na 150-tisíc dolárov (v prepočte viac než 130-tisíc eur).
O výhre sa dozvedela nečakane počas pracovného stretnutia, keď jej na mobil prišlo oznámenie: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru v lotérii.“ Najskôr si myslela, že ide o podvod. „Hovorila som si: veď ja som nič nevyhrala,“ priznala. No overenie prinieslo šokujúcu realitu – skutočne sa stala víťazkou.
Nenechala si ani cent
Namiesto toho, aby si peniaze nechala, Carrie urobila rozhodnutie, ktoré všetkých dojalo. Celú sumu rozdelí medzi tri charitatívne organizácie:
-
AFTD – združenie podporujúce výskum frontotemporálnej degenerácie, choroby, na ktorú zomrel jej manžel,
-
Shalom Farms – projekt bojujúci proti potravinovej neistote,
-
Navy-Marine Corps Relief Society – pomoc pre vojenských príslušníkov a ich rodiny.
„Akonáhle prišiel tento nečakaný dar, vedela som, že musím urobiť správnu vec. Už som bola požehnaná dosť a chcela som, aby toto bol príklad, ako môžu ľudia, keď sú požehnaní, pomôcť iným,“ povedala Edwards dojatým hlasom.