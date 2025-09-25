Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme

Umelá inteligencia jej priniesla rozprávkovú výhru. Zobraziť galériu (2)
Umelá inteligencia jej priniesla rozprávkovú výhru. (Zdroj: Virginia Lottery)
© Zoznam/ © Zoznam/

VIRGÍNIA - Carrie Edwards z americkej Virgínie si kúpila tiket do lotérie Powerball a pri výbere čísel jej pomohol ChatGPT. Vďaka umelej inteligencii vyhrala neuveriteľných 150-tisíc dolárov. Peniaze si však nenechala.

Umelá inteligencia dokáže napísať eseje, poradiť pri diagnóze choroby, a teraz dokonca aj pomôcť vyhrať v lotérii. Carrie Edwards z mesta Midlothian vo Virgínii sa stala dôkazom toho, že aj náhodná otázka na AI môže zmeniť život.

Žena vyhrala rozprávkovú výhru
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Výhra sa ešte strojnásobila 

Edwards si na 8. septembra zakúpila tiket do lotérie Powerball a spontánne sa opýtala: „ChatGPT, porozprávaj sa so mnou… Máš pre mňa nejaké čísla?“ Program jej poskytol kombináciu, ktorá trafila štyri z piatich hlavných čísel a aj Powerball, informuje na svojom webe New York Post. To jej prinieslo výhru 50-tisíc dolárov, no keďže si priplatila za možnosť Power Play, suma sa strojnásobila – až na 150-tisíc dolárov (v prepočte viac než 130-tisíc eur).

Ľudia sa smejú, ona plače od šťastia: Žena sa ZASNÚBILA so svojim AI priateľom po piatich mesiacoch randenia! Prečítajte si tiež

Ľudia sa smejú, ona plače od šťastia: Žena sa ZASNÚBILA so svojim AI priateľom po piatich mesiacoch randenia!

O výhre sa dozvedela nečakane počas pracovného stretnutia, keď jej na mobil prišlo oznámenie: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru v lotérii.“ Najskôr si myslela, že ide o podvod. „Hovorila som si: veď ja som nič nevyhrala,“ priznala. No overenie prinieslo šokujúcu realitu – skutočne sa stala víťazkou.

Nenechala si ani cent

Namiesto toho, aby si peniaze nechala, Carrie urobila rozhodnutie, ktoré všetkých dojalo. Celú sumu rozdelí medzi tri charitatívne organizácie:

  • AFTD – združenie podporujúce výskum frontotemporálnej degenerácie, choroby, na ktorú zomrel jej manžel,

  • Shalom Farms – projekt bojujúci proti potravinovej neistote,

  • Navy-Marine Corps Relief Society – pomoc pre vojenských príslušníkov a ich rodiny.

„Akonáhle prišiel tento nečakaný dar, vedela som, že musím urobiť správnu vec. Už som bola požehnaná dosť a chcela som, aby toto bol príklad, ako môžu ľudia, keď sú požehnaní, pomôcť iným,“ povedala Edwards dojatým hlasom.

Viac o téme: LotériaUmelá inteligenciaCharitaChatGPTCarrie Edwards
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Potápač neveril vlastným očiam:
Potápač neveril vlastným očiam: Žraloky pri párení predviedli nečakanú trojku! Po výkone zostali bezvládne na dne
Zaujímavosti
Baba Vanga opäť šokuje
Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov
Zaujímavosti
Myslíte si, že sú
Myslíte si, že sú neškodné? Tieto voľnopredajné lieky môžu poškodiť pečeň či žalúdok: Lekár varuje!
Zaujímavosti
Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rozprava k 3. čítaniu k vládnej novele Ústavy SR
Rozprava k 3. čítaniu k vládnej novele Ústavy SR
Správy
Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia strany Hlas SD na tému: Konsolidácia
Tlačová konferencia strany Hlas SD na tému: Konsolidácia
Správy

Domáce správy

Vyšetrovanie korupcie v Košickom
Vyšetrovanie korupcie v Košickom kraji: Nové zvraty v kauze nákupu posypových zariadení
Domáce
Padla prvá klapka filmu
Padla prvá klapka filmu Generál Golian: Film je inšpirovaný udalosťami SNP
Domáce
FOTO Medici odštartovali semester vo
Medici odštartovali semester vo veľkom štýle: V Bratislave sa konal najväčší event MediFutura
Domáce
Motoristi na D1 pri Beluši už jazdia po novom asfalte, opravy sú takmer ukončené
Motoristi na D1 pri Beluši už jazdia po novom asfalte, opravy sú takmer ukončené
Ilava

Zahraničné

Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany vyslalo stíhačky proti ruským vojenským lietadlám pri pobreží Aljašky
Zahraničné
Trump telefonoval s Orbánom:
Trump telefonoval s Orbánom: V rozhovore Trump prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska
Zahraničné
Poľsko považuje jadrové zdieľanie
Poľsko považuje jadrové zdieľanie NATO za vhodný krok na posilnenie národnej bezpečnosti
Zahraničné
Netanjahuovo lietadlo letelo do
Netanjahuovo lietadlo letelo do Spojených štátov obkľukou: Vyhlo sa tak krajinám uznávajúcim zatykač za vojnové zločiny
Zahraničné

Prominenti

Krst albumu Richarda Müllera
Krst albumu Richarda Müllera: Ďurianová vyrážala DYCH a... Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Carmen Geiss (60) po
Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!
Zahraniční prominenti
Potvrdené! Bývalý markizák mieri
Potvrdené! Bývalý markizák mieri do STVR: Do tejto relácie ho zlákali
Domáci prominenti
Alexandra Grant, Keanu Reeves
Tajná svadba Keanu Reevesa? Jeho láska ďakuje za gratulácie a... Všetko je úplne inak!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti
Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Uniknite hluku a ruchu:
Uniknite hluku a ruchu: Päť tajných záhrad, ktoré sú priamo v centre veľkomiest
dromedar.sk
Myslíte si, že sú
Myslíte si, že sú neškodné? Tieto voľnopredajné lieky môžu poškodiť pečeň či žalúdok: Lekár varuje!
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)

Šport

Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
MS v cyklistike
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Beh
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
MS v cyklistike
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
La Liga

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vesmír
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Správy
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Armádne technológie

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Partnerské vzťahy
5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma na R2 len
Domáce
Dráma na R2 len pár hodín po otvorení novej diaľnice: Po ceste pobehoval malý chlapec! Zasahovala polícia
zľava: Peter Žiga, Matúš
Domáce
Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov
Robert Fico
Domáce
Hlasovanie o novele Ústavy nebude tajné! Ak neprejde, Smer-SD túto tému uzatvára: Podľa Fica sa nenechajú vydierať
Trump telefonoval s Orbánom:
Zahraničné
Trump telefonoval s Orbánom: V rozhovore Trump prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska

Ďalšie zo Zoznamu