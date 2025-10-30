Nie všetci superhrdinovia nosia plášť: Výherný los zmenil život muža! Miliardár plánuje hrdinský čin v Kalifornii

KALIFORNIA - Kalifornský miliardár Edwin Castro sa rozhodol premeniť svoju rodnú štvrť Altadena po ničivých požiaroch. Nakúpil spálené pozemky za milióny eur a plánuje obnoviť štvrť „ako pred katastrofou“. Zatiaľ čo niektorí obyvatelia vidia v jeho projekte šancu na návrat starého čara štvrte, iní sa obávajú, že sa z ich domov stane luxusná enkláva pre bohatých. Čo presne Castro plánuje a ako ovplyvní život miestnych?
Edwin Castro, ktorý pred tromi rokmi vyhral v lotérii Powerball 47 miliónov dolárov (približne 45 mil. €), sa v posledných mesiacoch zameral na nákup pozemkov zasiahnutých ničivými požiarmi v losangeleskej Altadene. Táto oblasť, vzdialená približne 22 km od centra Los Angeles, patrila k najviac postihnutým požiarom, ktoré počas januára 2025 zničili viac ako 23 000 hektárov pôdy a vyžiadali si najmenej 31 obetí.
Milionárom po kúpe losu na benzínke
Castro, pôvodom miestny obyvateľ, sa pred rokmi stal miliardárom po kúpe víťazného loterijného losu na benzínovej pumpe. Teraz prostredníctvom svojich firiem vlastní 15 parcel v Altadene, za ktoré zaplatil viac než 10 miliónov dolárov (približne 9,4 mil. €). „Chcem, aby tu štvrť vyzerala ako pred požiarmi, ako keby všetky domy zostali zachované v časovej bubline,“ povedal denníku The Wall Street Journal.
Všetko pre miestne rodiny
Castro plánuje obnoviť štvrť v priebehu desiatich rokov a predávať domy prioritne miestnym rodinám, nie investorom. „Zisk nemusí byť astronomický, ale nechcem tu stavať len preto, aby som domy rozdal,“ dodal.
Niektorí obyvatelia jeho plány vítajú a dôverujú mu. Iní sa obávajú, že príliv investorov a developerov zmení Altadenu na miesto, kde už nechcú žiť. Podľa štatistík z konca septembra bolo predaných 241 pozemkov, viac ako polovicu kúpili investori alebo developerské firmy. Stovka parcel je stále v ponuke.