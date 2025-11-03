Tento pohľad sa naskytne len raz za život: VIDEO Neuveríte, kto sa objavil na fotopasci v slovenských horách!

TATRY - V slovenských horách sa podarilo niečo výnimočné. Fotopasce zachytili rysa ostrovida, najväčšiu mačkovitú šelmu našej krajiny, a to priamo v spoločnosti mláďat. Zábery z projektu Dravé pohraničie ponúkajú vzácny pohľad do života tohto plachého a mimoriadne ohrozeného dravca.
Rysa ostrovida v divočine len tak ľahko neuvidíte. Táto plachá a tajomná šelma sa ľuďom väčšinou vyhýba, a preto sú všetky pozorovania či záznamy z jej života mimoriadne vzácne. Vďaka fotopasciam sa však odborníkom z projektu Dravé pohraničie podarilo zachytiť jedinečné zábery, na ktorých sa objavuje rys aj so svojimi mláďatami.
Život vzácnej mačkovitej šelmy v prirodzenom prostredí
Ako uviedli na sociálnych sieťach, ide o niekoľko momentov, ktoré odhaľujú život tejto vzácnej mačkovitej šelmy v prirodzenom prostredí. Fotopasce pomáhajú nielen dokumentovať jej prítomnosť, ale aj lepšie pochopiť správanie a pohyb v horských oblastiach Slovenska. Rys ostrovid je najväčšou mačkovitou šelmou našej krajiny. Typické škvrnité sfarbenie mu umožňuje dokonale splývať s lesným prostredím a zároveň robí z každého jedinca unikátneho tvora – rozloženie škvŕn je totiž jedinečné, podobne ako odtlačky prstov u človeka.
SVETOVÝ unikát v Čechách: Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe! VIEME, kde si ju môžete pozrieť
Zachytené zábery majú nielen estetickú hodnotu, ale aj vedecký význam. Umožňujú nahliadnuť do života zákonom chránenej šelmy, prispievajú k jej ochrane a pomáhajú odborníkom sledovať jej populáciu v pohraničných oblastiach Slovenska a Česka. „Takéto zábery nám umožňujú nahliadnuť do tajomného sveta tejto vzácnej, zákonom chránenej šelmy, spoznať jej správanie a zároveň prispievajú k jej ochrane,“ uviedol tím projektu Dravé pohraničie vo svojom statuse.