Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido

Prekúrená spálňa nemusí byť spojená len so zvýšenými poplatkami za teplo, ale môže spôsobiť aj ďalšiu nepríjemnosť v podobe znižovania záujmu o sex. Podľa odborníčky by sme nemali prehrievať miestnosť, kde spíme, ak si chceme udržať libido. Namiesto pridávania teploty na termostate je totiž lepšie vliezť pod perinu a navzájom sa zohrievať.
Vykurovacia sezóna sa už začala, ale s pridávaním teploty na termostate v spálni by ste mali byť opatrný a to nie len kvôli účtom za teplo. „Teplota má veľký vplyv na naše celkové zdravie a pohodu, najmä počas chladnejších mesiacov,“ vysvetľuje doktorka Sophie Dixová, riaditeľka lekárskej divízie online lekárne MedExpress. „Ovplyvňuje spánok, náladu, úroveň stresu a všetky tieto faktory majú dopad na sexuálnu túžbu a výkon.“ Hoci trochu tepla môže podporiť vzrušenie, keď ho je priveľa, spôsobí presný opak, píše na svojom portáli The Sun.
Nadmerné teplo môže byť škodlivé
„Teplo podporuje vazodilatáciu, čiže rozširovanie ciev, čo zlepšuje prietok krvi do erotogénnych zón a tým aj sexuálne vzrušenie,“ vysvetľuje Sophie. „Ako pri všetkom, aj v tomto prípade je však dôležitá rovnováha.“ Podľa výskumu Teheránskej univerzity medicínskych vied z roku 2022 môže byť nadmerné teplo škodlivé, negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií a plodnosť. „Preto je ideálne byť príjemne zohriaty, ale nie prehriaty,“ pripomína odborníčka. Namiesto toho, aby ste pustili kúrenie naplno, odporúča udržiavať teplotu v domácnosti od 18 do 21°C. Tento rozsah považuje za komfortný a aj energeticky úsporný. „Môže to byť aj ideálna teplota na zvýšenie libida a zároveň vhodné proti zimnej únave,“ vysvetľuje.
Nejde však len o to, ako vykúrenú miestnosť máte, ale aj kedy teplo zapínate. U mužov prirodzene vrcholí hladina testosterónu ráno, medzi siedmou a desiatou hodinou, preto ide o ideálny čas na intimitu. „Ak zapnete kúrenie na hodinu, vytvoríte si skvelé prostredie pre sexuálnu pohodu,“ hovorí doktorka. „Ranný sex zároveň pomáha bojovať proti sezónnej afektívnej poruche (SAD), zlepšuje náladu a dodáva energiu.“ Odporúča preto nastaviť kúrenie tak, aby sa zaplo tesne pred prebudením. Vtedy bude spálňa príjemne vyhriata práve vo chvíli, keď sú hormóny na maxime.
Kedy znížiť teplotu?
Dávajte si pozor, aby ste sa večer neprehriali. „Okrem priameho vplyvu tepla na znížené libido, môžu teplota v spálni nad 21°C, narúšať REM spánok, čo negatívne ovplyvňuje energiu a aj náladu,“ upozorňuje Sophie. Fáza REM (rýchly pohyb očí) je známa tým, že počas nej prežívame najživšie sny. Je kľúčová pre vývoj mozgu, pamäť a emocionálnu rovnováhu.
Podľa štúdie publikovanej v časopise Nutrients, môže nedostatok spánku narušiť hladinu mužského hormónu testosterón. „Má to priamy dopad na libido a sexuálnu túžbu,“ doplnila odborníčka. Večer si môžeme podľa jej slov dopriať v miestnostiach viac tepla, ale v noci je v záujme kvalitného spánku správne teplotu znížiť. Ak teda chcete zostať počas zimy výkonný pod perinou, možno je čas doladiť svoj termostat a tým aj svoj milostný život.