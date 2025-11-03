V Španielsku zúri zvláštna vlna krádeží: Polícia zadržala gang, ktorý kradol… stoličky! Majitelia reštaurácií sú v ŠOKU

MADRID – Španielska polícia rozbila organizovanú skupinu, ktorá sa špecializovala na krádeže stoličiek z terás reštaurácií a barov v okolí Madridu. Podľa informácií Národnej polície bolo zadržaných sedem ľudí – šesť mužov a jedna žena – podozrivých z odcudzenia viac ako 1 100 stoličiek počas dvoch mesiacov.
Krádeže sa odohrali medzi augustom a septembrom v 18 prevádzkach v Madride a v meste Talavera de la Reina na juhozápad od hlavného mesta. Ako informuje agentúra AP, hodnota ukradnutého majetku sa odhaduje približne na 60 000 eur. Zlodeji podľa polície pracovali v noci a stoličky následne predávali v Španielsku, ale aj v Maroku a Rumunsku. Vyšetrovateľom sa podarilo zistiť, že skupina bola dobre organizovaná a systematicky mapovala podniky s vonkajším sedením.
Podnikatelia si nič nevšimli
V Španielsku je bežnou praxou, že reštaurácie a bary nechávajú svoje stoly a stoličky – zvyčajne kovové alebo z tvrdeného plastu – vonku aj cez noc, pričom ich často uložia do kôp a pripevnia reťazami. Napriek týmto opatreniam sa zlodejom podarilo stoličky odcudziť bez povšimnutia. Zadržaní čelia obvineniam z krádeže a účasti na zločineckej organizácii. Polícia zároveň upozornila podnikateľov, aby zintenzívnili zabezpečenie svojich vonkajších priestorov, keďže podobné prípady nie sú ojedinelé.