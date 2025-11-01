Zábava sa zmenila na hrôzu: Muž si vložil do tela 15 vajec! NEUVERITEĽNÉ, kam si ich strčil... skončil na operačnom stole

AMSTERDAM - Zábava sa zmenila na nočnú moru. Mladý muž z Holandska sa pod vplyvom drog rozhodol pre bizarne nebezpečný experiment – do tela si vložil 15 uvarených vajec. Skončil na operačnom stole a len zázrakom prežil.
V Holandsku riešili lekári mimoriadne bizarný prípad, o ktorom informoval aj portugalský portál VGN. 29-ročný muž bol privezený na urgent po tom, čo si do konečníka vložil 15 natvrdo uvarených a ošúpaných vajec.
Mohlo sa to skončiť katastrofou...
Podľa lekárskej správy pacient konal pod vplyvom GHB – drogy často spojenej s takzvaným „chemsexom“, teda užívaním látok na zvýšenie sexuálnych zážitkov. Experiment sa však skončil katastrofou. Muž utrpel vážne poškodenie čreva – konkrétne perforáciu sigmoidálneho hrubého čreva, čo viedlo k rozvoju peritonitídy, život ohrozujúcej infekcie brušnej dutiny.
Po príchode do nemocnice mal zrýchlený tep, ťažko dýchal a sťažoval sa na silné bolesti brucha. Lekári okamžite vykonali vyšetrenia, ktoré potvrdili vážne vnútorné poškodenie. Následne musel podstúpiť urgentnú laparotómiu – otvorenie brušnej dutiny, počas ktorého lekári odstránili všetkých 15 vajec a vyčistili postihnutú oblasť, aby zabránili šíreniu infekcie.
Pacient prežil
Pacient po niekoľkých dňoch intenzívnej liečby na jednotke intenzívnej starostlivosti prežil a bol prepustený v stabilizovanom stave. Prípad sa rýchlo stal virálnym a lekári ho označili za jedno z najnezvyčajnejších zranení, aké kedy museli riešiť.