Z oceánu prichádza VAROVANIE: Delfíny s poškodeným mozgom sú len začiatok! Ohrození môžu byť aj ľudia, hrozí KATASTROFA?

FLORIDA - Z mora prichádza tichý signál, ktorý nemožno ignorovať. Na floridských plážach sa objavujú vyplavené telá delfínov s vážne poškodeným mozgom - a vedci varujú, že podobný osud by mohol čakať aj ľudí. To, čo sa deje pod hladinou oceánu, môže byť oveľa nebezpečnejšie, než si myslíme.

Na plážach Floridy sa v posledných mesiacoch objavujú telá delfínov, ktorých mozog vykazuje dramatické zmeny. Výskumníci z viacerých amerických univerzít skúmali mozgové tkanivá dvadsiatich delfínov skákavých, ktoré uviazli v oblasti Indian River Lagoon. Výsledky boli šokujúce – ich mozgy obsahovali extrémne množstvá toxínov spájaných s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Niektoré delfíny mali až 2 900-krát vyššiu koncentráciu jednej látky, než je považované za normálne.

Klasické znaky ochorenia

Tieto toxíny pochádzajú zo siníc a mikroskopických organizmov, ktoré sa v dôsledku znečistenia a klimatickej krízy nebezpečne premnožujú. Ako informuje britský denník Daily Mail, podľa vedcov napádajú mozgové bunky a spôsobujú zmeny podobné tým, ktoré nastávajú pri Alzheimerovej chorobe. U viacerých delfínov sa dokonca našli aj klasické znaky ochorenia, ako sú poškodené nervové spojenia a degenerácia mozgového tkaniva.

„Delfíny sú zrkadlom stavu oceánov,“ upozorňuje doktor David Davis z Univerzity v Miami. „Ak sa u nich objavia takéto vážne neurologické poruchy, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku.“

Vážna ekologická hrozba

Znepokojujúci je aj fakt, že okres Miami-Dade zaznamenal v roku 2024 najvyššiu mieru Alzheimerovej choroby v Spojených štátoch. Odborníci preto čoraz častejšie zvažujú možnosť, že práve toxíny zo siníc by mohli byť jedným z faktorov, ktoré prispievajú k vzniku neurodegeneratívnych ochorení u ľudí – najmä u tých, ktorí dlhodobo žijú v blízkosti kontaminovaných vôd alebo konzumujú morské plody z týchto oblastí.

Sinice sa môžu na prvý pohľad javiť ako neškodná zelená pena na hladine, no v skutočnosti predstavujú tichú, ale vážnu ekologickú hrozbu. Ak nezačneme konať, varujú vedci, oceán môže byť len začiatkom reťazovej reakcie, ktorej dôsledky pocítime aj my.

