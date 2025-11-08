Život po 30-tke s rodičmi či utópické sny o novom byte: Mladí čelia kríze bývania viac, ako kedykoľvek predtým

BRATISLAVA - Ceny bytov a domov na Slovensku rastú závratným tempom. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v treťom štvrťroku 2025 zvýšili medziročne o 11,7 percenta. Priemerná cena bývania dosiahla 2 814 eur za meter štvorcový, čo predstavuje historické maximum.
S analýzou prišla Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company. Kritický je aj fakt, že na zakúpenie 100 štvorcových metrov bytového priestoru je bežnému mladému človeku na Slovensku potrebné odpracovať takmer 300 priemerných mesačných platov. V rámci Európy ide o rekordné čísla a logickým dôsledkom je aj to, že viacerí mladí ľudia ostávajú na krku svojím rodičom aj po 30 rokoch života. Ide o situáciu, ktorá bola pred niekoľkými dekádami nemysliteľná.
Rebríček tých najdrahších nehnuteľností
Najdrahšie nehnuteľnosti sa dlhodobo nachádzajú v Bratislavskom kraji, kde meter štvorcový stojí v priemere 3 628 eur. Nasleduje Košický kraj s cenou 2 411 eur a Prešovský kraj s 2 179 eurami za meter štvorcový. Naopak, najlacnejšie bývanie ponúka Nitriansky kraj, kde priemerná cena dosahuje 1 522 eur za meter štvorcový. Ceny rástli vo všetkých regiónoch, pričom najväčší medziročný nárast zaznamenali Košický (15,5 percenta) a Prešovský kraj (14,7 percenta).
Byty zdraželi ešte viac než rodinné domy. Priemerná cena bytov sa vyšplhala na 3 177 eur za meter štvorcový, zatiaľ čo priemerná cena domov dosiahla 2 101 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o rast cien bytov o 12,9 percenta a domov o 8,6 percenta.
Podľa analýzy rast cien spôsobuje viacero faktorov – najmä dopyt prevyšujúci ponuku, pokles úrokových sadzieb, reálny rast platov a nízka nezamestnanosť. Svoju úlohu zohráva aj slabšia výstavba nových projektov, ktorá je na niekoľkoročnom minime.
Kľúčové štatistické body
Z prieskumu agentúry Ipsos vyplýva, že Slováci o kúpe nového bývania stále vážne uvažujú:
- Nové bývanie plánuje 22,6 percenta Slovákov, najmä v podobe bytov a domov
- Muži plánujú kúpu viac (24,8 percenta) než ženy (20,7 percenta)
- Najväčší záujem majú mladí do 34 rokov – až polovica z nich chce kúpiť nehnuteľnosť
- Najviac plánov majú obyvatelia Bratislavského (39,5 percenta), Banskobystrického (25,9 percenta) a Trenčianskeho kraja (22 percent)
- Väčší záujem majú ľudia s vyššími príjmami a na vedúcich pozíciách
- Pri rozhodovaní hrá hlavnú rolu cena (47,4 percenta) a lokalita (33,3 percenta), ale aj úspory, energetická náročnosť a dostupnosť služieb
Podľa Sadovskej z WOOD & Company zostáva dopyt po bývaní silný. Pre tých, ktorí nechcú kupovať nehnuteľnosť, však existuje aj alternatíva – investovanie do realitných fondov alebo projektov rezidenčného developmentu, ktoré umožňujú podieľať sa na ziskoch z trhu s bývaním bez nutnosti vlastniť byt či dom.