Starodávny trik na bolesť chrbta skončil katastrofou: Seniorka prehltla niekoľko živých žiab! Lekári nechápali, čo sa stalo

ČÍNA - Myslela si, že starodávna ľudová metóda jej uľaví od bolesti. Namiesto toho sa jej život zmenil na nočnú moru. Seniorka z východnej Číny zistila, že nie všetko, čo radia staré recepty, je pre naše telo bezpečné.
Osemdesiatdvaročná žena z provincie Če-ťiang trpela bolesťami spodnej časti chrbta, spôsobenými vyskočenou medzistavcovou platničkou. Rozhodla sa vyskúšať tradičný ľudový recept – prehltla niekoľko živých žiab, presvedčená, že jej to uľaví.
Spôsobila si vážne zdravotné komplikácie
Najskôr prehltla tri žaby a ďalších päť nasledujúci deň. Krátko potom sa u nej objavili silné bolesti brucha, ktoré ju takmer paralyzovali, a musela byť prevezená do nemocnice v Chang-čou. Testy odhalili vážnu parazitárnu infekciu, vďaka ktorej strávila v nemocnici ďalšie dva týždne, informuje na webe The Telegraph.
Podľa čínskych lekárov nejde o ojedinelý prípad – podobné správy sa objavujú pravidelne, keď ľudia konzumujú rôzne obojživelníky alebo používajú ich časti ako tradičný liek. Niektorí podľa lekárov veria, že na chudokrvnosť alebo červienku pomáhajú mloci, hadia alebo rybia žlč či žabia koža. Napriek rizikám tradičná medicína v Číne stále naberá na popularite a niektoré jej metódy dokonca integrujú farmaceutické firmy – napríklad pridávanie jemne rozomletých ľudských nechtov do schválených liekov.