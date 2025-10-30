Podvod na seniorke: Muž vylákal od ženy cennosti za vyše 23-tisíc eur! Polícia ho obvinila

BRATISLAVA - Polícia obvinila muža, ktorý ešte v máji podvodne od seniorky z Bratislavy vylákal hotovosť a šperky, v celkovej hodnote vyše 23.000 eur. V prípade dokázania viny hrozí 53-ročnému Ladislavovi R. z Bratislavy až osem rokov za mrežami.
Obvinený ešte 27. mája telefonicky kontaktoval 82-ročnú seniorku z Bratislavy a uviedol, že jej syn sedí na polícii, pretože spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej sa vážne zranila žena. „Seniorke povedal, že na to, aby sa jej syn nedostal do väzenia, je potrebné uhradiť kauciu vo výške 21.000 eur,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.
Dodal, že dôverčivá seniorka podľa pokynov podvodníka zhromaždila finančné prostriedky a cennosti v hodnote 23.600 eur, zabalila ich do koženej taštičky a vyhodila na trávnik pred bytový dom, odkiaľ ju obvinený zobral a odišiel. Policajtom sa však podarilo muža identifikovať a zadržať. „Vyšetrovateľ okrem vnesenia obvinenia spracoval i podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil,“ dodal policajný hovorca.