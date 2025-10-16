Zlyhala navigácia alebo zdravý rozum? Turistka dôverovala mapám a skončila v kanáli! Možno len stačilo zdvihnúť hlavu...

BENÁTKY – Poľská turistka sa spoliehala na Google Maps počas prechádzky Benátkami, no dôvera v aplikáciu sa jej nevyplatila. Namiesto romantickej prechádzky skončila priamo vo vode, keď ju navigácia zaviedla po schodoch vedúcich do kanála.
Google Maps sú pre cestovateľov už roky neoddeliteľným pomocníkom. No hoci väčšina z nás si bez nich cesty do zahraničia ani nevie predstaviť, občas môžu poriadne zavádzať. O tom sa na vlastnej koži presvedčila Poľka Wiktoria Guzenda, ktorá sa počas návštevy Benátok nechala viesť aplikáciou – a tá ju nasmerovala rovno do vody.
Skončila v kanáli
Wiktoria sa prechádzala malebnými uličkami mesta na lagúne, obdivovala kanály a mosty, no navigácia jej ukázala smer „rovno“. Keď po schodoch zliezla nadol, skončila priamo v kanáli. Nepríjemný pád, pri ktorom si spôsobila odreniny na nohách, zachytila aj na video, ktoré zverejnila na Instagrame pod menom @wika.we.wroclawiu.
K videu s humorom napísala: „Keď Google Maps povie choď rovno... ale ty si v Benátkach.“ Záznam ukazuje, ako zostupuje po kamenných schodoch a následne spadne do vody. „Dávajte si pozor,“ dodala neskôr v popise a ukázala drobné zranenia z ostrých mušlí, ktoré sa často nachádzajú pozdĺž brehov kanálov. Ako informuje na svojom webe denník Daily Mail, video si rýchlo získalo pozornosť internetu a získalo viac než 250-tisíc lajkov. Kým niektorí ľudia jej nehodu brali s humorom, iní ju nešetrili kritikou. „Čo čakala, keď išla po schodoch rovno do vody?“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší ironicky dodal: „Google Maps: Choď rovno. Wiktoria: Rozumiem.“
Moderné technológie majú svoje limity
Našli sa však aj obrancovia. Jedna komentujúca napísala: „Je jasné, že nechcela skočiť, len sa šmykla. Chcela si natočiť pekné video a skončilo to zle. Ľudia by mali mať viac empatie.“ Iný komentár znel: „To, ako rýchlo viete súdiť druhých, je neuveriteľné. Spadla, zasmiala sa a namiesto pochopenia ju všetci kritizujú.“ Wiktoriin pád sa tak stal ďalším dôkazom, že aj moderné technológie môžu mať svoje limity — a že v Benátkach sa niekedy oplatí viac veriť vlastným očiam než navigácii.
