Slovákov čaká gigantická zmena: V mobiloch prídeme o najdlhšie slúžiacu sieť, operátorov viac láka 5G!

BRATISLAVA - Pokrok nezastavíme a týka sa to aj vysielačov mobilných sietí, ktoré šíria signál. Aj vďaka nemu si môžeme denne vychutnávať silu rýchleho internetu či telefonovať s blízkymi. Ešte stále však vysielajú aj signály, ktoré sa už považujú za zastaralé, a práve tých sa chcú operátori už onedlho zbaviť - stratili využitie a sú zrejme nadbytočné.
O technologickej zmene informuje portál Živé.sk. Operátori by sa totiž podľa všetkého mali už rozlúčiť so šírením desaťročia starého signálu, inak známeho aj ako 2G. Tento GSM signál, vďaka ktorému je možné aj uskutočňovať telefonické hovory, získal svoj názov, paradoxne, až po príchode vyspelejšej 3G technológie. Ešte viac paradoxné je, že 3G sieť sa už so svojou existenciou rozlúčila, a to ešte pred 2G sieťou. Éra 3G siete skončila definitívne začiatkom októbra 2025 a rovnaký osud už čoskoro postihne aj 2G sieť.
Tá však svojho nasledovníka o niekoľko mesiacov či rokov ešte prežije.
Po konci 3G aj koniec 2G
Významná zmena sa teda bude teraz týkať ukončenia aj predchodcu v podobe 2G siete. Operátori sa už teraz pripravujú na postupné vypínanie 2G technológie. Dlhé roky sme vďaka nej telefonovali či posielali SMS správy. Dôvodov je viacero.
Operátori sa skôr budú venovať investovaniu do moderných 4G a 5G sietí, keďže majú väčšie kapacity na uskutočňovanie väčších prenosových dát. Slováci totiž postupne čoraz viac namiesto klasického telefonovania siahajú po internetovom telefonovaní pomocou aplikácií ako WhatsApp či Messenger, pre ktoré je potrebné byť pripojený k dátam. Takéto prenosy pri 2G a 3G neboli až v takej miere možné a na podobné účely boli prakticky v porovnaní s 5G nepoužiteľné.
2G signál často ako jediný spája niektoré zabudnuté obce s okolitým svetom
Krutým faktom však je, že nedostatočné pokrytie 4G a 5G signálom spôsobuje, že niektoré zabudnuté dedinky a obce sú často k okolitému svetu pripojení len vďaka stále fungujúcej, aj keď zastaralej 2G sieti. Práve toto je problém, ktorý po vypnutí aj poslednej 2G siete môže nastať, a tak sa operátori vážne idú zaoberať ďalším rozširovaním 4G a 5G signálov do doteraz zabudnutých lokalít.
Realita týchto dní je však taká, že drvivá väčšina telefonických hovorov a prenosov už prebieha na 4G technológii. 2G je navyše nákladná a operátori pri jej prevádzke využívajú väčší obnos peňazí, než pri modernejších typoch signálov.
Stanoviská známych operátorov
"Povinnosť vyplýva našej spoločnosti na základe regulátora a tieto záväzky si plníme," vysvetlila spoločnosť Telekom s tým, že signál 2G musia zo zákona zabezpečiť aspoň do roku 2028.
"Súčasťou plánov v oblasti modernizácie sietí je aj generačná obmena zastaralých technológií. O2 v rámci modernizácie siete plánuje efektívnejšie využívanie pridelených frekvenčných pásiem, čo znamená postupné vypnutie ďalšej zastaralej technológie – 2G. Jej definitívne vypnutie je naplánované na záver roka 2028," vyjadril svoj plán operátor O2.
"Vypnutie sietí starších generácií umožní Orangeu sústrediť sa na novšie typy sietí, ktoré zákazníkom prinesú vyššiu kvalitu a lepšiu používateľskú skúsenosť. Tieto kľúčové benefity pre zákazníkov sa nám vypnutím starších typov sietí podarí zabezpečiť bez dodatočného navyšovania nákladov," vysvetlil technický a IT riaditeľ spoločnosti Orange Eric Maintenay.
4ka konkrétny termín vypnutia 2G neuviedla. "Ide o strategické rozhodnutie, ktoré bude predmetom interného posúdenia v budúcnosti. V súčasnosti sa o žiadnom konkrétnom termíne vypnutia 2G siete v 4ke nehovorí," informoval najmladší slovenský operátor.