Narodil sa ďalší Picasso? Dvojročný Laurent z Nemecka predáva abstraktné maľby za tisíce eur

BERLÍN - Dvojročný Laurent Schwarz z Bavorska sa stal medzinárodným fenoménom po tom, čo jeho maľby koní, mačiek a kačíc predali za tisíce eur. Malý „pint-sized Picasso“ získava obdiv nielen v Nemecku, ale aj v zahraničí, a jeho abstraktné obrazy vyzerajú ako skutočné galérie.
Laurent Schwarz, dvojročný chlapček z Bavorska, si vyslúžil prezývku „pint-sized Picasso“. Jeho maľby, ktoré zobrazujú zvieratá ako kone, mačky či kačice, sa predávajú na medzinárodnom trhu za sumy až do 6 500 €. Mama chlapca, Lisa Schwarz, objavila jeho talent počas rodinnej dovolenky v Južnom Tirolsku, keď Laurent nechcel opustiť hotelovú izbu určenú na maľovanie. Po návrate domov mu zriadila vlastné štúdio, kde tvoril nepretržite, informuje britský denník Daily Mail.
Obdiv na sociálnych sieťach
Obrazy, často abstraktné, ale so zreteľnými figúrami zvierat, si rýchlo získali obdiv na Instagrame. Laurentova stránka má už viac ako 28 500 sledovateľov, pričom príspevky zbierajú stovky komentárov chváliacich jeho talent.
Niektoré z jeho diel sa dostali na najväčší münchenský veľtrh ART MUC a predali sa kupcom od Británie po Bahamy. Dokonca sa s jeho maminou spojila newyorská galéria, ktorá plánuje vystaviť jeho maľby, pričom jeho prvá vernisáž sa uskutoční v jeho alpskej rodnej obci Neubeuern v auguste.
Muž uchoval McDonald’s burger skoro tri desaťročia: Výsledok je absolútne šokujúci! Žiadna pleseň a tá veľkosť
Laurent pri tvorbe používa štetce, valčeky, špachtle aj prsty a jeho láska k zvieratám a živým farbám sa objavuje vo všetkých dielach. Výťažok z predaja ide priamo na účet malého umelca, ktorý bude môcť s peniazmi nakladať po dovŕšení 18 rokov. Mama dodáva, že Laurent maľuje podľa nálady – niekedy týždne nevstúpi do štúdia, inokedy sa k nemu vráti a povie: „Mama, maľujem.“