Rodinná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Našli ideálne ubytovanie, kým nezbadali kameru namierenú na deti!

PERTH - Dovolenka, ktorá mala byť pokojným rodinným únikom, sa zmenila na desivý zážitok. Rodina s tromi malými deťmi našla v prenajatom dome v austrálskom Perthe zapnutú kameru, ktorá podľa všetkého monitorovala ich pobyt.
Manželia Kriss a Kate Hardmanoví si cez Airbnb prenajali štvorizbový dom, aby si užili dovolenku so svojimi tromi deťmi. Radosť z krásneho ubytovania však netrvala dlho. Len krátko po príchode si Kriss všimol zariadenie na bielej polici, ktoré vyzeralo ako bezpečnostná kamera – a čo je horšie, zdalo sa, že je zapnutá.
Rodina sa rozhodla konať okamžite
V šokujúcom videu, ktoré zverejnil na TikToku, ukázal kameru a položil otázku: „Je toto v Airbnb povolené? Lebo podľa mňa určite nie.“ V pozadí bolo počuť ich hrajúce sa deti a v komentároch sa okamžite objavili desiatky reakcií. Mnohí ľudia ho varovali, že takéto zariadenie je nezákonné a Airbnb hostitelia sú povinní vopred oznámiť, ak majú v objekte nainštalované kamery.
Rodina sa po krátkej diskusii rozhodla konať okamžite. Kriss a Kate uviedli, že dôvera bola nenávratne narušená a dom opustili ešte v ten večer. „Úplne nás to vydesilo. Máme tri malé deti a ich bezpečie je pre nás prvoradé,“ vysvetlil Kriss v ďalšom videu. Jeho partnerka dodala, že Airbnb im spočiatku vyšlo v ústrety a prisľúbilo nové ubytovanie rovnakej kvality.
Situácia sa skomplikovala
Spoločnosť im dokonca ponúkla aj preplatenie jednej noci v hoteli, kým sa nájde vhodná náhrada. Situácia sa však skomplikovala po tom, ako sa zistilo, že alternatívne ubytovanie v centre Perthu by stálo výrazne viac. „V tom momente prestali komunikovať. Kriss s nimi riešil tento zážitok celý deň, ale zákaznícka podpora sa jednoducho odmlčala,“ opísala Kate. Pár preto požiadal o pomoc svojich sledovateľov na TikToku so slovami: „Airbnb mlčí, tak potrebujeme, aby ste boli nahlas vy.“
Až po vlne reakcií na sociálnych sieťach Airbnb napokon konalo. Rodine uhradili všetky náklady a pomohli im zabezpečiť nové ubytovanie bez doplatku. Kriss po vyriešení incidentu povedal: „Sme radi, že sa to napokon vyriešilo, ale je smutné, že musela zasiahnuť až sila sociálnych sietí. Nie každý má sledovateľov, ktorí by mu pomohli.“
Akékoľvek kamery sú v interiéri prísne zakázané
Podľa oficiálnych pravidiel platformy Airbnb sú akékoľvek kamery v interiéri prísne zakázané, aj v prípade, že sú vypnuté. Hostitelia môžu používať len vonkajšie bezpečnostné kamery alebo senzory hluku, a to len po jasnom upozornení hostí a v súlade so zákonom. Hovorca Airbnb pre Austráliu a Nový Zéland v reakcii pre denník Mirror uviedol: „Airbnb neumožňuje hostiteľom mať v domácnostiach kamery alebo záznamové zariadenia, ktoré monitorujú vnútorné priestory, ani keď sú vypnuté. Hosťom sme poskytli plnú refundáciu a pomohli im s novým ubytovaním.“ Spoločnosť zároveň pripomenula, že má nepretržitú 24-hodinovú bezpečnostnú linku, ktorú môžu hostia kontaktovať v prípade, že sa počas pobytu cítia ohrození.