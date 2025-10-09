Tragédia na vrchole: Horolezec rozopol lano kvôli SELFIE, padal stovky metrov! Všetci sa len bezmocne prizerali

PEKING - Chvíľa nepozornosti a túžba po dokonalej fotke stáli mladého horolezca život. Počas výstupu na zasnežený vrch v Číne si chcel spraviť selfie, no keď rozopol bezpečnostné lano, všetko sa zmenilo. Jeho spolulezci mohli len bezmocne sledovať, ako mizne v hĺbke pod nimi.
Tridsaťjedenročný Mr. Hong bol súčasťou horolezeckej skupiny, ktorá sa 25. septembra vydala na horu Nama v čínskej provincii S’-čchuan. Počas výstupu sa rozhodol odopnúť bezpečnostné lano, aby si na zasneženom vrchole spravil selfie. V tej chvíli sa však pošmykol a nasledoval tragický pád.
Video z incidentu nie je vhodné pre citlivejšie povahy, keďže zachytáva momenty pádu horolezca.
Nasledoval pád vyše 200 metrov dolu svahom
Podľa očitých svedkov sa horolezec pošmykol pri okraji trhliny, pričom nemal v ruke ani cepín. Nedokázal zastaviť pád a zrútil sa viac než 200 metrov dolu svahom, zatiaľ čo ostatní členovia výpravy len bezmocne sledovali, ako sa kotúľa po strmom úbočí. Video z incidentu, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, zachytáva moment, keď muž stráca rovnováhu a mizne v snehovej hmle.
Záchranári dorazili na miesto krátko po nahlásení, no Mr. Hong bol už mŕtvy. Jeho telo neskôr previezli do mesta Gongga Mountain Town. Podľa príbuzných išlo o jeho prvú túru na tomto vrchu, informuje na svojom webe Mirror.
Skupina nemala oficiálne povolenie na výstup
Mieste úrady neskôr potvrdili, že skupina nemala oficiálne povolenie na výstup, čo je v tejto oblasti povinné. Predstaviteľ Kangdingského úradu pre šport a vzdelávanie uviedol, že muž pravdepodobne zakopol o mačky – kovové hroty pripevnené na topánkach, ktoré pomáhajú pri chôdzi po ľade. „Ak by si neodopol lano a neodstránil mačky, táto tragédia by sa pravdepodobne nestala,“ dodal úradník.
Predstavitelia Sichuanskej horolezeckej asociácie zároveň dementovali fámy, že Mr. Hong bol profesionálny sprievodca – išlo o amatérskeho horolezca, ktorý sa rozhodol zachytiť záber z výšky. Polícia momentálne vyšetruje okolnosti nehody. Podobné prípady pritom nie sú ojedinelé – začiatkom roka zomrela 53-ročná ruská horolezkyňa Olga Perminová, ktorá sa počas jazdy legendárnou železničnou traťou na Srí Lanke naklonila z vlaku, aby si spravila selfie. Narazila do skaly a na následky zranení zomrela v nemocnici.