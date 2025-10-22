Tragédia na Srí Lanke: Neznámy strelec smrteľne postrelil opozičného politika

KOLOMBO - Neidentifikovaný strelec v stredu smrteľne postrelil predstaviteľa srílanskej opozície, ktorý sa stal prvým politikom zabitým v sérii strelieb v krajine v tomto roku. Informuje o tom agentúra AP.
Opozičný politik zastrelený v kancelárii
Lasantha Wickramasekara bol opozičný predseda mestskej rady pobrežného mesta Weligama asi 150 kilometrov južne od hlavného mesta Kolombo. V stredu počas práce do jeho kancelárie vošiel strelec a spustil paľbu z pištole, uviedla polícia vo vyhlásení.
Po streľbe z miesta činu utiekol a Wickramasekara po prevoze do nemocnice podľahol zraneniam. Polícia nezverejnila motív streľby a v rámci vyšetrovania sa pokúša identifikovať podozrivého.
Nárast násilia kvôli gangom
Na Srí Lanke sa najmä v dôsledku súperenia gangov o distribúciu drog zvýšilo množstvo trestných činov, najmä strelieb. V tomto roku ich bolo 100 a zahynulo pri nich 51 ľudí a ďalších 56 bolo zranených. Wickramasekara je považovaný za prvého zabitého politika pri týchto násilnostiach.
Niektorí z údajných vodcov gangov sa ukrývajú v krajinách ako Dubaj, Indonézia, India a Nepál. Srílanská polícia v spolupráci s bezpečnostnými orgánmi v týchto krajinách v posledných mesiacoch zatkla viac ako desiatku podozrivých vodcov gangov a priviedla ich späť na stíhanie na Srí Lanku.