Dajte si pozor: Horská záchranná služba upozorňuje na zľadovatené chodníky na horách

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje na zľadovatené chodníky na horách a apeluje na návštevníkov, aby situácii prispôsobili obuv. Na webovej stránke uvádza, že vo vyšších polohách v jednotlivých pohoriach prevládajú zimné poveternostné podmienky s výskytom súvislej snehovej pokrývky a zľadovateným povrchom.
„Pre bezpečný pohyb v takýchto podmienkach je nutné byť vybavený mačkami. Naopak, v nižších polohách môžu stačiť retiazkové, vo vyšších polohách použitie retiazkových mačiek dôrazne neodporúčame,“ zdôraznila HZS. Vo vysokohorskom teréne odporúčajú horskí záchranári okrem mačiek aj cepín a dôležité sú najmä skúsenosti s pohybom v takýchto podmienkach.
Ťažkosti najmä pri zostupe
HZS dodáva, že sneh a hlavne ľadová vrstva spôsobujú ťažkosti najmä pri zostupe. „Myslite preto na to už pri vašej ceste na vrchol. To, že cesta je cieľ, sa možno stalo už akýmsi klišé. No práve s rešpektom a zodpovednosťou sa vedieť vrátiť, otočiť sa počas turistiky, vám môže zachrániť život,“ uzatvárajú horskí záchranári.