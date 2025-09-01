Tragédia pri jazere: Otec sa utopil pri dokazovaní viery, matka v BLUDOCH zabila syna a ohrozila ďalšie deti!

OHIO - Rodina Amišov z amerického štátu Ohio zažila cez víkend desivú tragédiu. Otec štyroch detí sa utopil v jazere pri kempe, keď sa snažil dokázať svoju vieru. Krátko po ňom podľahla duchovným bludom aj matka, utopila svojho syna a pokúsila sa dostať pod hladinu aj svoje ďalšie tri deti. Tie nakoniec incident prežili.
Štyridsaťročná matka štyroch detí a jej o päť rokov starší manžel Marcus J. Miller patria ku komunite Amišov. V sobotu okolo 1:00 po polnoci nadobudli obaja presvedčenie, že k nim prehovoril Boh a skočili z móla do jazera Atwood, kde kempovala celá ich rodina.
Otec sa z jazera už nevrátil
Šerif okresu Tuscarawas, Orvis Campbell, pre televíziu WWNYTV uviedol, že pár sa snažil týmto šokujúcim činom preukázať svoju vieru v Boha a trpel „duchovnými bludmi“. Po prvom skoku do vody a návrate do kempu, oznámil Miller manželke, že sa vráti k jazeru. Svedok ho naposledy videl pri vode o 6:30 ráno. Jeho telo našli v nedeľu večer záchranné tímy ďalej od brehu. Približne dve hodiny po tom, čo bol Miller naposledy spozorovaný živý pri jazere, naložila jeho manželka štvorročného syna Vincenta do golfového vozíka a podľa polície začala bezhlavo jazdiť.
Ostatné deti sa zachránili
Potom vzala chlapca k mólu a utopila ho, čo neskôr aj priznala. Jeho telo našli večer okolo 18:00. Tragédiu zavŕšila tým, že s golfovým vozíkom vošla do jazera spolu s ďalšími tromi potomkami: pätnásťročnou dcérou a osemnásťročnými dvojčatami. Všetky deti však ušli a privolali políciu. Matka policajtom vysvetlila, že svojho syna hodila do vody, „aby ho odovzdala Bohu,“ povedal Campbell. „Po zozbieraní viacerých výpovedí ženy, detí a ďalších svedkov sa ukázalo, že ide o trestný čin,“ uviedla kancelária šerifa. Matka bude obvinená z úkladnej vraždy. Momentálne je hospitalizovaná z dôvodu psychických problémov. „Zvyšok rodiny je teraz v starostlivosti príbuzných,“ uzavrel Campbell.