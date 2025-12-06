Vianočné trhy v Bratislave vám prevetrajú peňaženky: Klobása za 12 eur, kapustnica za 7! Punč vás vyjde aj 5 eur

BRATISLAVA – Vôňa cigánskej, pečenej klobásky a vareného vína a do toho pohodová atmosféra. Tak to aktuálne vyzerá vo viacerých mestách, kde svoje miesto po roku opäť našli vianočné trhy. Inak to nie je ani v Bratislave, kde boli slávnostne otvorené už koncom novembra. Ak si však tento rok chcete dopriať ich návštevu, počítajte s tým, že budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka.
Obľúbenú cigánsku, ktorá nemôže chýbať, sme tento rok našli v stánkoch za zhruba 8 eur.
Taká pečená klobása sa na trhoch predáva za 9 eur, našli sme ju však aj za 7 eur, ale aj drahšie, dokonca za 12 eur. Jaternice či krvavnice kúpite za 5 eur, niekde však za ne dáne aj 10 eur.
Za kapustnicu s chlebom, ďalšiu vianočný klasiku, si zaplatíte 6,50 či 7 eur. Kapustnicu či guláš v chlebe sme však našli aj za 10 eur.
Cena langošov začína niekde na 4 eurách, našli sme ich však aj za 5,50 eura a cena tejto pochútky potom rastie v závislosti od toho, s čím si ju ochutíte. Najdrahší variant vás vyjde niekde aj 10 eur.
Zemiakovú placku kúpite za 5-6 eur. Našli sme ju však aj za 6,50 a ak chcete, aby bola plnená napríklad smotanou, alebo syrom či kečupom, cena sa vyšplhá ešte vyššie. Pri placke s trhaným mäsom napríklad zaplatíte aj 12 eur.
Aké by to boli vianočné trhy bez lokší. Tie tento rok v Bratislave kúpite od 2,50 až 3 eur, pokiaľ však chcete, aby bola plnená, priplatíte – sladkú orechovú či makovú sme našli za 4 eurá, za plnenú kúskami pečienky však môžete dať aj 7 eur.
V ponuke sú aj parené buchty – jedna vás vyjde na 8 eur.
Lacné nie sú ani nápoje. Punč sme našli za 4 či 5 eur, varené víno za 3 eurá a viac.