Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Vianočné trhy v Bratislave vám prevetrajú peňaženky: Klobása za 12 eur, kapustnica za 7! Punč vás vyjde aj 5 eur

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (13)
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA – Vôňa cigánskej, pečenej klobásky a vareného vína a do toho pohodová atmosféra. Tak to aktuálne vyzerá vo viacerých mestách, kde svoje miesto po roku opäť našli vianočné trhy. Inak to nie je ani v Bratislave, kde boli slávnostne otvorené už koncom novembra. Ak si však tento rok chcete dopriať ich návštevu, počítajte s tým, že budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Obľúbenú cigánsku, ktorá nemôže chýbať, sme tento rok našli v stánkoch za zhruba 8 eur.

Taká pečená klobása sa na trhoch predáva za 9 eur, našli sme ju však aj za 7 eur, ale aj drahšie, dokonca za 12 eur. Jaternice či krvavnice kúpite za 5 eur, niekde však za ne dáne aj 10 eur. 

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Za kapustnicu s chlebom, ďalšiu vianočný klasiku, si zaplatíte 6,50 či 7 eur. Kapustnicu či guláš v chlebe sme však našli aj za 10 eur.

Cena langošov začína niekde na 4 eurách, našli sme ich však aj za 5,50 eura a cena tejto pochútky potom rastie v závislosti od toho, s čím si ju ochutíte. Najdrahší variant vás vyjde niekde aj 10 eur.

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Zemiakovú placku kúpite za 5-6 eur. Našli sme ju však aj za 6,50 a ak chcete, aby bola plnená napríklad smotanou, alebo syrom či kečupom, cena sa vyšplhá ešte vyššie. Pri placke s trhaným mäsom napríklad zaplatíte aj 12 eur.

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Aké by to boli vianočné trhy bez lokší. Tie tento rok v Bratislave kúpite od 2,50 až 3 eur, pokiaľ však chcete, aby bola plnená, priplatíte  – sladkú orechovú či makovú sme našli za 4 eurá, za plnenú kúskami pečienky však môžete dať aj 7 eur.

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

V ponuke sú aj parené buchty – jedna vás vyjde na 8 eur.

Lacné nie sú ani nápoje. Punč sme našli za 4 či 5 eur, varené víno za 3 eurá a viac.

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vianočné trhy v Bratislave
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

 

Viac o téme: CenyVianočné trhyBratislava
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
Správy
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Správy
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Prominenti

Domáce správy

Vo všetkých pohoriach platí
Vo všetkých pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
FOTO Vianočné trhy v Bratislave
Vianočné trhy v Bratislave vám prevetrajú peňaženky: Klobása za 12 eur, kapustnica za 7! Punč vás vyjde aj 5 eur
Domáce
Po nedostatku inzulínu ďalší
Po nedostatku inzulínu ďalší ŠOK pre cukrovkárov! Viaceré typy zmiznú z trhu: Podľa Šaška ide o zásadný PROBLÉM
Domáce
Varovanie pre turistov: Vo všetkých pohoriach hrozí lavínové nebezpečenstvo kvôli otepleniu a dažďu
Varovanie pre turistov: Vo všetkých pohoriach hrozí lavínové nebezpečenstvo kvôli otepleniu a dažďu
Regióny

Zahraničné

Svadobná kríza v Indii:
Svadobná kríza v Indii: Rodiny sú v slzách, za všetko môže jedna spoločnosť!
Zahraničné
Horúčavy vo východnej Austrálii
Horúčavy vo východnej Austrálii majú za následok desiatky lesných požiarov
Zahraničné
Pohľad na jadrovú elektráreň
Experti bijú na POLACH! Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli po útoku už neplní svoju funkciu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou: Kadyrov sľubuje za zásah v Rusku odvetu
Zahraničné

Prominenti

Roman Perašín (29)
TRPKÉ detstvo finalistu Farmy: Chcel sa OBESIŤ!
Domáci prominenti
KVÍZ Pravda alebo lož?
KVÍZ Pravda alebo lož? Pikošky z natáčania filmu S čerty nejsou žerty vás vytrápia!
Domáci prominenti
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica na javisku Kodeta nezložila, no smrť si naňho počkala: Smutné posledné dni herca!
Osobnosti
Beauty Ball
Beauty Ball to rozbalí vo veľkom: Exkluzívni hostia! Bude tam aj... fíha
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp!
Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp! Vedci narazili na praveký chodník slávy: Rekordný nález odhalil CHAOS posledných dní
Zaujímavosti
Danae Mercer Ricci
POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?
Zaujímavosti
Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
MS vo futbale
Kouč Slavie o príchode na lavičku Česka: Prioritu mám jasnú, ale jedna vec môže zmeniť môj postoj
Kouč Slavie o príchode na lavičku Česka: Prioritu mám jasnú, ale jedna vec môže zmeniť môj postoj
Chance liga
VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
Slováci v zahraničí
VIDEO Nedá sa ho zastaviť: Bravúrny Bobček pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Lechie nad Gašparíkom
VIDEO Nedá sa ho zastaviť: Bravúrny Bobček pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Lechie nad Gašparíkom
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Armádne technológie
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Kvízy
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Android
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Bezpečnosť

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Bývanie
Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pohľad na jadrovú elektráreň
Zahraničné
Experti bijú na POLACH! Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli po útoku už neplní svoju funkciu
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou: Kadyrov sľubuje za zásah v Rusku odvetu
Vianočné trhy v Bratislave
Domáce
Vianočné trhy v Bratislave vám prevetrajú peňaženky: Klobása za 12 eur, kapustnica za 7! Punč vás vyjde aj 5 eur
Po nedostatku inzulínu ďalší
Domáce
Po nedostatku inzulínu ďalší ŠOK pre cukrovkárov! Viaceré typy zmiznú z trhu: Podľa Šaška ide o zásadný PROBLÉM

Ďalšie zo Zoznamu