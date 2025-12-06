MIMORIADNY ONLINE USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou: Kadyrov sľubuje za zásah v Rusku odvetu

KYJEV - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff viedol počas uplynulých dvoch dní v Miami na Floride produktívne rokovania s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom, uviedli v piatok americkí predstavitelia. Ďalšie rokovania sú naplánované na sobotu, informuje agentúra Reuters a AFP.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:09 Súd v ruskom meste Pskov v piatok nariadil väzobné stíhanie podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
6:58 Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:55 Rokovania o možnom využití výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny boli konštruktívne a Európska únia by mala ďalej pokračovať v hľadaní jednomyseľnej pozície. Zhodli sa na tom v piatok neskoro večer šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ktoré neprinieslo zásadný prelom. Práve líder Belgicka je zásadným odporcom využitia aktív uložených v tejto krajine a rokovania nijako nekomentoval, napísala agentúra Reuters.
6:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.
Prioritou Ukrajiny je dohoda, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu
Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa stretli s Umerovom a ukrajinským náčelníkom generálneho štábu Andrijom Hnatovom. Rokovania o pokroku na ceste k trvalému a spravodlivému mieru na Ukrajine označili za „konštruktívne“. Umerov a ministerstvo zahraničných vecí USA v spoločnom vyhlásení uviedli, že prioritou Ukrajiny je dosiahnuť dohodu, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu, zaistí bezpečnosť Ukrajincov a poskytne stabilný základ pre prosperujúcu demokratickú budúcnosť. Účastníci diskutovali aj o výsledkoch utorkového stretnutia Witkoffa a Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
„Obe strany (USA aj Ukrajina) súhlasili, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek dohode závisí od pripravenosti Ruska prijať vážny záväzok k dlhodobému mieru vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnil na platforme X Witkoff.
„Strany tiež samostatne preskúmali plán budúcej prosperity, ktorého cieľom je podporiť povojnovú obnovu Ukrajiny, spoločné americko-ukrajinské hospodárske iniciatívy a dlhodobé projekty obnovy,“ ozrejmili zástupcovia krajín podľa agentúry AP. Americkí a ukrajinskí predstavitelia tiež diskutovali o „odstrašujúcich možnostiach“, ktoré bude Ukrajina potrebovať „na udržanie trvalého mieru“, doplnil Reuters.