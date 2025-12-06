Bulharsko zachraňuje sankcionovaný tanker Kairos zasiahnutý ukrajinským dronom

SOFIA - Bulharské námorné úrady, pohraničná stráž a námorníctvo spustili v piatok záchrannú akciu sankcionovanej lode zasiahnutej ukrajinským dronom, ktorá vplávala do bulharských teritoriálnych vôd. Operáciu však neskôr museli prerušiť pre nepriaznivé počasie, píše agentúra Reuters.
Plavidlo bolo identifikované ako tanker Kairos, ktorý je súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Loď utrpela zásah minulý týždeň v tureckej výlučnej ekonomickej zóne v Čiernom mori. Tanker Kairos sa stal terčom ukrajinských námorných dronov počas toho, ako sa vracal do ruského prístavu načerpať ropu, ktorú neskôr napriek európskym sankciám vyváža na svetové trhy. Podľa tureckého ministerstva dopravy začala táto loď smerujúca z Egypta do Ruska po útoku horieť. Bulharské námorné úrady loď zaznamenali vo svojich vodách v piatok, no na výzvu o nadviazanie kontaktu nikto nereagoval. Po komunikácii s tureckými kolegami zistili, že na palube sa nachádzalo desať ľudí, ktorí požiadali o evakuáciu.
Úrady vyslali na pomoc pohraničnú stráž a vrtuľník bulharského námorníctva, no pre silný vietor v oblasti operáciu museli prerušiť. Bulharské ministerstvo dopravy uvádza, že v nej bude pokračovať akonáhle sa stabilizuje počasie. Iný ruský tanker prevážajúci slnečnicový olej hlásil pri tureckom pobreží v utorok taktiež útok námorného dronu. Nikto z 13 členov jeho posádky neutrpel zranenia. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v stredu uviedol, že útoky na lode spojené s Ruskom v Čiernom mori ohrozujú bezpečnosť celého regiónu a ukazujú, kam až vojna na Ukrajine siaha.