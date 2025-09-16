Škandál v škole! Oblečenie päťročného dievčatka vyvolalo v škole POHORŠENIE: Rodičia hovoria o sexualizácii detí

MINNESOTA - Rodina z Minnesoty zostala šokovaná, keď ich päťročnú dcéru poslali domov zo školy kvôli oblečeniu, ktoré bolo podľa zamestnancov školy „príliš odhaľujúce“. Incident sa stal po návrate detí do tried po šesťtýždňovej prestávke, keď mnohí rodičia prvýkrát odprevádzajú svoje ratolesti do školy.
Harmony, dcéra Emily Stewartovej, prišla do školy oblečená v šatách na ramienka kombinovaných s modrými riflami. Po príchode do školy jej však zamestnanci oznámili, že jej outfit je „nevhodný“ a musela si obliecť ružové tričko. „Ako mám ako matka naučiť svoju dcéru vážiť si svoje telo a cítiť sa v ňom dobre, keď jej ľudia hovoria, že potrebuje súkromie?“ napísala Emily na Facebooku. „Prečo sú jej šaty považované za nevhodné, keď má päť rokov? Prečo ju sexualizujeme?“
Dievčatko sa po incidente rozplakalo
Matka ďalej prezradila, že po incidente Harmony plakala a cítila sa veľmi trápne. „Ako mám malej dievčinke vysvetliť, že to, čo nosí a ako vyzerá, nie je tak dôležité ako jej vzdelanie a osobný rozvoj?“ dodala. Príspevok vyvolal vtedy veľký rozruch a riaditeľ školy Hugo Elementary v Minnesote, Jason Healy, bol nútený prehodnotiť interné pravidlá. Emily neskôr informovala, že politika školy sa zmenila a už neumožňuje dospelým rozhodovať o „vhodnosti detského tela“.
Ako informuje na svojom webe The Sun, znovuobjavený príspevok na sociálnych sieťach teraz získal novú pozornosť Jeden z komentujúcich na Reddite napísal: „Naozaj žijeme vo svete klaunov.“ Iný dodal: „Tak sme sa dopracovali k tomu, že spoločnosť hanobí päťročné deti kvôli šatám na ramienka. Paráda.“ Tretí komentujúci poznamenal: „Už aj päťročným dievčatám hovoríme, čo majú nosiť. Hnusné.“ Štvrtý prispievateľ uzavrel: „To je určite hlúpe...“